হাসপাতালে ব্রেন ডেড! রাস্তার গর্তে পড়ল অ্যাম্বুল্যান্স, ঝাঁণকুনিতে ফিরল মহিলার প্রাণ

বাড়িতে শেষকৃত্যের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল৷ মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার গর্তে অ্যাম্বুল্যান্সের চাকা পড়তেই ঝাঁণকুনিতে দু'দিন ধরে ‘নিথর’ থাকা দেহটিতে প্রাণ ফিরে এলো।

Brain Dead Woman Get Back to Life
পরিবারের সঙ্গে বছর পঞ্চাশের বিনিতা শুক্লা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 10:03 PM IST

2 Min Read
পিলিভিট, 11 মার্চ: হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা ৷ তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'ব্রেন ডেড' হয়ে গিয়েছে৷ তাই ‘নিথর’ স্ত্রীকে নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরছিলেন উত্তর প্রদেশের পিলিভিটের কুলদীপ শুক্লা। বাড়িতে স্ত্রীর শেষকৃত্যের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল৷ কিন্তু বরেলি-হরিদ্বার 74 নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল ! জাতীয় সড়কের একটি গর্তে অ্যাম্বুল্যান্সের চাকা পড়তেই ঝাঁণকুনিতে ‘নিথর’ থাকা দেহে প্রাণ ফিরে এলো। জেগে উঠলেন ‘মৃত’ মহিলা!

গত 22 ফেব্রুয়ারি ঘরের কাজ করার সময় হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান কুলদীপ শুক্লার স্ত্রী বছর পঞ্চাশের বিনিতা শুক্লা । এরপর তাঁকে বরেলির একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। দুই দিন ধরে তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। কিন্তু চিকিৎসায় কোনও সাড়া না দেখে চিকিৎসকরা বিনিতা শুক্লার 'ব্রেন ডেড' হয়েছে বলে জানিয়ে দেন ৷ অর্থাৎ, তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কুলদীপ স্ত্রী বিনিতাকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে পিলিভিটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

কুলদীপ বললেন, "আমি পরিবারকে শেষকৃত্যের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছিলাম। বিনিতা শ্বাস নিচ্ছিলেন না। আমার স্ত্রীর এইভাবে সুস্থ হয়ে ওঠা কোনও অলৌকিক ঘটনার থেকে কম কিছু ছিল না। যখনই ও আবার শ্বাস নিতে শুরু করল, আমি তৎক্ষণাৎ আমার পরিবারকে জানালাম, শেষকৃত্যের প্রস্তুতি বন্ধ করতে বললাম।"

এরপরই কুলদীপ শুক্লা তাঁর স্ত্রীকে পিলিভিটের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য৷ চিকিৎসার মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যেই বিনিতা চিকিৎসায় সাড়া দিতে শুরু করেন। ভেন্টিলেটর ছাড়া 13 দিন চিকিৎসার পর, বিনিতা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার। তাঁর স্বামী কুলদীপ শুক্লা বলেন, "ও এখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলছে।"

বিনিতা শুক্লা বলেন, "আমার রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। আমি বাড়িতে রাখা ওষুধ খেয়েছিলাম। এরপর কী হয়েছিল জানি না। আমার পরিবার আমাকে বলেছিল যে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার পরিবারের কাছ থেকে পরে জেনেছি কী হয়েছিল। এখন আমি ভালো বোধ করছি।"

