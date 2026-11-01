পশ্চিমবঙ্গের গরীব মেয়েরা টার্গেট ! হায়দরাবাদে মানব ডিম্বাণু বিক্রি চক্র ফাঁস, গ্রেফতার 9

পশ্চিমবঙ্গের গরীব মেয়েরা টার্গেট ! হায়দরাবাদে মানব ডিম্বাণু বিক্রি চক্র ফাঁস, গ্রেফতার 9
Hyderabad Human Egg Collection Gang Arrest: টাকার লোভ দেখিয়ে মেয়েদের এনে হস্টেলে রাখা হত ৷ প্রতি মাসে তাদের শরীর থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হত ৷
Published : November 1, 2026 at 9:50 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 নভেম্বর: টাকার লোভ দেখিয়ে গরীব তরুণীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে ডিম্বাণু (eggs) সংগ্রহের অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদের সরুরনগর থানা এলাকার ভেঙ্কটেশ্বর কলোনিতে । জানা গিয়েছে, দালালরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গরীব মেয়েদের খুঁজে বের করে নিয়ে আসত এবং এই কাজে নিয়োগ করত ।
এই চক্রের লোকজন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কতজনকে নিয়ে এসেছিল, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ ৷
ডিম্বাণু সংগ্রহ ও চড়া দামে বিক্রি
জানা গিয়েছে, দুর্গা প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি বিভিন্ন রাজ্য থেকে তরুণীদের টাকার লোভ দেখিয়ে হায়দরাবাদে নিয়ে আসে এবং সরুরনগরের ভেঙ্কটেশ্বর কলোনিতে শেট্টি ওয়ার্কিং উইমেনস নামে একটি হস্টেল গড়ে তোলে । এই হস্টেলে থাকা গরীব মেয়েদের টাকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতি মাসে তাদের শরীর থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করত ।
এরপর সেগুলি চড়া দামে বিভিন্ন কর্পোরেট হাসপাতাল ও ফার্টিলিটি সেন্টারে বিক্রি করত । এই ঘটনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পর সরুরনগর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং দুর্গা প্রসাদ-সহ মোট 9 জনকে শনিবার গ্রেফতার করেছে । হস্টেলে থাকা 15 জন তরুণীকে ওসমানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে ।
এর আগে, 31 অক্টোবর শনিবার পুলিশ বেগমপেটের প্রকাশ নগরের একটি অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালায় । সেখানে পুলিশ দেখতে পায়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে আসা 8 থেকে 10 জন তরুণীকে একটি অ্যাপার্টমেন্টে আটকে রেখে তাদের শরীর থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হচ্ছিল । তদন্তে জানা যায়, গত বছর থেকেই এই তরুণীদের শরীর থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করে বিভিন্ন ফার্টিলিটি সেন্টারে সরবরাহ করা হচ্ছিল । এই চক্রটি 'আমি নিতা গার্লস হস্টেল' (Ami Neeta Girls Hostel) নামে পরিচালিত হচ্ছিল । এই তথ্যের ভিত্তিতে সরুরনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশের বক্তব্য
এই বিষয়ে মালকাজগিরির পুলিশ কমিশনার (CP) সুমতি ডিম্বাণু বিক্রির এই চক্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন । তিনি জানান, অবৈধভাবে ডিম্বাণু সংগ্রহের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে এবং ইন্দোরের বাসিন্দা অমিত শর্মা এই চক্রের মূল পাণ্ডা । বেগমপেটের বাসিন্দা নিখাত পারভিনকে নিয়োগকারী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে । এছাড়া রেজমা খাতুন নামে রেজিমেন্টাল বাজারের এক বাসিন্দা আইভিএফ (IVF) এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন ।
সুমতির কথায়, "মহিলা হস্টেল নাম দিয়ে তিনটি জায়গায় বিভিন্ন ভবনে তাঁদের রাখা হত । এখনও পর্যন্ত আমরা মোট 49 জন মেয়েকে শনাক্ত করেছি । তাঁদের বলা হয়েছিল, প্রতিটি ডিম্বাণুর বিনিময়ে 20 থেকে 50 হাজার টাকা দেওয়া হবে । অভিযুক্তরা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন আইভিএফ (IVF) কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করত । আমরা জানতে পেরেছি, ওই তরুণীদের হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হত । এরপর তাঁদের ফার্টিলিটি সেন্টারে নিয়ে গিয়ে 10 দিন আটকে রাখা হত । প্রতিটি ডিম্বাণুর জন্য আইভিএফ কেন্দ্রগুলির কাছ থেকে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছিল ।"
কিন্তু এই নারীদের কাছ থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহের নেপথ্যে আর কারা রয়েছে, যে হাসপাতালগুলি এই ডিম্বাণু নিচ্ছে, তাদের আইনি অনুমতি আছে কিনা, ডিম্বাণু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ম মেনে করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে ।
তরুণীদের স্বাস্থ্য ও অধিকারের উপর প্রভাব ফেলা এই পুরো চক্রটিকে খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়েছে । এই অবৈধ ডিম্বাণু সংগ্রহের মূল পান্ডা কারা, এর সঙ্গে কর্পোরেট হাসপাতালগুলি জড়িত কিনা, তা জানতে তদন্তের গতি বাড়ানো হয়েছে । পুলিশের জেরায় আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ।