কমিশনের কড়া নজরদারি, বঙ্গ-তামিলনাড়ু থেকে বাজেয়াপ্ত 1000 কোটি টাকারও বেশি নগদ-মদ

কমিশনের কড়া নজরদারি, বঙ্গ-তামিলনাড়ু থেকে বাজেয়াপ্ত 1000 কোটি টাকারও বেশি নগদ-মদ
পশ্চিমবঙ্গ-তামিলনাড়ুতে নির্বাচনের আগে 1000 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নগদ টাকা, মদ এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
By PTI
Published : April 22, 2026 at 8:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 এপ্রিল: দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে অনুষ্ঠিতব্য বিধানসভা নির্বাচন এবং উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের কঠোরতা একটি বড় প্রভাব ফেলেছে। কমিশনের মতে, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত 1000 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নগদ টাকা, মদ, মাদকদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, আগামী 15 মার্চ, 2026 তারিখে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচন এবং কিছু জায়গায় উপনির্বাচনের ঘোষণা করা হয়েছে।
আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশনা
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকেও আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন আরও জানিয়েছে যে, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য মুখ্য সচিব, মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, পুলিশ মহাপরিচালক এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির প্রধানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা প্রলোভনের কারণে নির্বাচন কলুষিত না হয়।
নির্বাচন কমিশন চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে
কমিশন জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে মোট 5,011টি ফ্লাইং স্কোয়াড টিম (এফএসটি) মোতায়েন করা হয়েছে, যার মধ্যে 2,728টি দল পশ্চিমবঙ্গে এবং 2,283টি দল তামিলনাড়ুতে কর্মরত রয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার 100 মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এই দলগুলির কাজ। এছাড়াও, 5,363টি স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম (এসএসটি) মোতায়েন করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক চেকপয়েন্ট পরিচালনা করছে। নির্বাচন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস) 26 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে কার্যকর করা হয়েছিল।
পশ্চিমবঙ্গে 472.89 কোটি টাকার জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 27.48 কোটি টাকা নগদ, 39,31,463 লিটার মদ (যার মূল্য 102.45 কোটি টাকা), 108.11 কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, 55.88 কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং 178.83 কোটি টাকার বিনামূল্যে দেওয়া সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসপত্র।
তামিলনাড়ুতে মোট 599.24 কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 100.19 কোটি টাকা নগদ, 1,17,713 লিটার মদ (যার মূল্য 3.85 কোটি টাকা), 76.72 কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, 159.31 কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং 259.14 কোটি টাকার বিনামূল্যে দেওয়া সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসপত্র।
উভয় রাজ্য মিলিয়ে মোট বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 1,072.13 কোটি টাকা, যার মধ্যে রয়েছে নগদ 127.67 কোটি টাকা, 40,49,176 লিটার মদ (যার মূল্য 106.3 কোটি টাকা), 184.83 কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, 215.19 কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু, এবং 437.97 কোটি টাকার অন্যান্য পণ্য। ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে মদ বাজেয়াপ্তের পরিমাণ সর্বোচ্চ৷ অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্তের পরিমাণ সর্বোচ্চ।