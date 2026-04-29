কেরলে বাম জমানার অবসান, অসমে বিজেপিই, তামিলে ডিএমকে; বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা
শেষ হয়েছে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ৷ কী বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ?
Published : April 29, 2026 at 7:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 এপ্রিল: চলতি বছরের প্রথম অর্ধে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হল ৷ গত 9 এপ্রিল কেরল, অসম, পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হয় ৷ 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে এক দফায় ভোট হয় ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় 23 ও 29 এপ্রিল ভোট হয়েছে ৷ কী বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ?
কেরল বিধানসভা নির্বাচন, 2026
সমীক্ষার ইঙ্গিত, এবার কেরলে ভারতের 'শেষ দুর্গ' হাত ছাড়া হচ্ছে বামেদের ৷ সরকার গড়তে পারে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউডিএফ জোট ৷ অসমে থাকবে বিজেপি শাসন ৷
অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া
এলডিএফ 49-62
ইউডিএফ 78-90
বিজেপি-জোট পাচ্ছে 0-3
ম্যাট্রিজ
এলডিএফ 60-65
ইউডিএফ 75-85
বিজেপি জোট 3-5
পিপলস পালস
এলডিএফ 55-65
ইউডিএফ 75-85
বিজেপি জোট 0-3
বামফ্রন্টের নেতৃত্বে গঠিত এলডিএফ শাসিত কেরলের 140 টি আসনে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 71 ৷
তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন, 2026
তামিলনাড়ুতে ফিরছে এমকে স্ট্যালিনে ডিএমকে, বলথে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ এবারও বিজেপির দাক্ষিণী এই রাজ্য জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল ৷
অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া
ডিএমকে 92-110 টি আসন
এআইডিএমকে 22-32 টি আসন
টিভিকে 98-120 টি আসন
অন্যান্য 0
ম্যাট্রিজ
ডিএমকে 122-132 টি
এআইডিএমকে 87-110 টি
টিভিকে 10-12 টি
অন্যান্য 0-6
পিপলস পালস
ডিএমকে 125-145 টি আসন
এআইডিএমকে 65-80 টি আসন
টিভিকে 18-24 টি আসন
অন্যান্য 2-6 টি আসন
অসম: তৃতীয় বার অসমে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷ বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ৷ রাজ্যে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 61 ৷
অ্য়াক্সিস-মাই ইন্ডিয়া
বিজেপি জোট 88-100 আসন
কংগ্রেস 24-36 টি আসন
সিএনএন-নিউজ 18
বিজেপি জোট 90-100 টি আসন
কংগ্রেস পাবে 23-33 টি আসন
এইউডিএফ 0-6 টি আসন
পিপলস পালস
বিজেপি জোট 68-72 টি আসন
কংগ্রেস 22-26 টি আসন
অন্যান্য ও নির্দল 11-15 টি আসন
পোল অফ এগজিট পোলস
বিজেপি জোট 88
কংগ্রেস জোট 27
অন্যান্য 6
জেভিসি
বিজেপি জোট 88-101
কংগ্রেস জোট 23-33
অন্যান্য 2-5
পি মার্ক
বিজেপি জোট 82-94 টি আসন
কংগ্রেস জোট 30-40 টি আসন
অন্যান্য 1-5 টি আসন
ম্যাট্রিজ
বিজেপি জোট 85-95 টি আসন
কংগ্রেস 25-32 টি আসন
অন্যান্য ও নির্দল 6-12টি আসন
পোল ডায়েরি
বিজেপি জোট 86-101 টি আসন
কংগ্রেস জোট 15-26 টি আসন
অন্যান্য 3-7 টি আসন
গত 9 এপ্রিল অসমে বিধানসভা ভোট হয় ৷ 85.96 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ সমীক্ষা মিলল কি না, জানা যাবে 4 মে ৷
তামিলনাড়ু
ডিএমকে 234 আসন, ম্যাজিক ফিগার 118 ৷ তামিলনাড়ুতে 82 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে ৷ থাকছে ডিএমকে সরকার ৷
পুদুচেরি
30 আসনে ম্যাজিক ফিগার 16 ৷ পুদুচেরিতে ভোট পড়েছে 89.87 শতাংশ ৷
অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া
বিজেপি 16-20 টি আসন
কংগ্রেস 6-8 টি আসন
অন্যান্য 3-7 টি আসন
বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷