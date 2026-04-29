কেরলে বাম জমানার অবসান, অসমে বিজেপিই, তামিলে ডিএমকে; বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা

শেষ হয়েছে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ৷ কী বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ?

Exit Poll 2026
বিধানসভা নির্বাচনে বুথ ফেরত সমীক্ষা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 7:13 PM IST

হায়দরাবাদ, 29 এপ্রিল: চলতি বছরের প্রথম অর্ধে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হল ৷ গত 9 এপ্রিল কেরল, অসম, পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হয় ৷ 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে এক দফায় ভোট হয় ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় 23 ও 29 এপ্রিল ভোট হয়েছে ৷ কী বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ?

কেরল বিধানসভা নির্বাচন, 2026

সমীক্ষার ইঙ্গিত, এবার কেরলে ভারতের 'শেষ দুর্গ' হাত ছাড়া হচ্ছে বামেদের ৷ সরকার গড়তে পারে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউডিএফ জোট ৷ অসমে থাকবে বিজেপি শাসন ৷

অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া

এলডিএফ 49-62

ইউডিএফ 78-90

বিজেপি-জোট পাচ্ছে 0-3

ম্যাট্রিজ

এলডিএফ 60-65

ইউডিএফ 75-85

বিজেপি জোট 3-5

পিপলস পালস

এলডিএফ 55-65

ইউডিএফ 75-85

বিজেপি জোট 0-3

বামফ্রন্টের নেতৃত্বে গঠিত এলডিএফ শাসিত কেরলের 140 টি আসনে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 71 ৷

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন, 2026

তামিলনাড়ুতে ফিরছে এমকে স্ট্যালিনে ডিএমকে, বলথে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ এবারও বিজেপির দাক্ষিণী এই রাজ্য জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল ৷

অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া

ডিএমকে 92-110 টি আসন

এআইডিএমকে 22-32 টি আসন

টিভিকে 98-120 টি আসন

অন্যান্য 0

ম্যাট্রিজ

ডিএমকে 122-132 টি

এআইডিএমকে 87-110 টি

টিভিকে 10-12 টি

অন্যান্য 0-6

পিপলস পালস

ডিএমকে 125-145 টি আসন

এআইডিএমকে 65-80 টি আসন

টিভিকে 18-24 টি আসন

অন্যান্য 2-6 টি আসন

অসম: তৃতীয় বার অসমে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷ বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ৷ রাজ্যে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 61 ৷

অ্য়াক্সিস-মাই ইন্ডিয়া

বিজেপি জোট 88-100 আসন

কংগ্রেস 24-36 টি আসন

সিএনএন-নিউজ 18

বিজেপি জোট 90-100 টি আসন

কংগ্রেস পাবে 23-33 টি আসন

এইউডিএফ 0-6 টি আসন

পিপলস পালস

বিজেপি জোট 68-72 টি আসন

কংগ্রেস 22-26 টি আসন

অন্যান্য ও নির্দল 11-15 টি আসন

পোল অফ এগজিট পোলস

বিজেপি জোট 88

কংগ্রেস জোট 27

অন্যান্য 6

জেভিসি

বিজেপি জোট 88-101

কংগ্রেস জোট 23-33

অন্যান্য 2-5

পি মার্ক

বিজেপি জোট 82-94 টি আসন

কংগ্রেস জোট 30-40 টি আসন

অন্যান্য 1-5 টি আসন

ম্যাট্রিজ

বিজেপি জোট 85-95 টি আসন

কংগ্রেস 25-32 টি আসন

অন্যান্য ও নির্দল 6-12টি আসন

পোল ডায়েরি

বিজেপি জোট 86-101 টি আসন

কংগ্রেস জোট 15-26 টি আসন

অন্যান্য 3-7 টি আসন

গত 9 এপ্রিল অসমে বিধানসভা ভোট হয় ৷ 85.96 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ সমীক্ষা মিলল কি না, জানা যাবে 4 মে ৷

তামিলনাড়ু

ডিএমকে 234 আসন, ম্যাজিক ফিগার 118 ৷ তামিলনাড়ুতে 82 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে ৷ থাকছে ডিএমকে সরকার ৷

ম্যাট্রিজ

ডিএমকে 122-132 টি আসন

এআইডিএমকে 87-110 টি আসন

টিভিকে 10-12 টি আসন

অন্যান্য 0-6 টি আসন

পিপলস পালস

ডিএমকে 125-145 টি আসন

এআইডিএমকে 65-80 টি আসন

টিভিকে 18-24 টি আসন

অন্যান্য 2-6 টি আসন

পুদুচেরি

30 আসনে ম্যাজিক ফিগার 16 ৷ পুদুচেরিতে ভোট পড়েছে 89.87 শতাংশ ৷

অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া

বিজেপি 16-20 টি আসন

কংগ্রেস 6-8 টি আসন

অন্যান্য 3-7 টি আসন

বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷

