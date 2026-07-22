অনন্তনাগে অমরনাথ যাত্রায় সন্ত্রাসবাদী হামলা, শহিদ পুলিশকর্মী

অনন্তনাগে অমরনাথ যাত্রায় সন্ত্রাসবাদী হামলা, শহিদ পুলিশকর্মী
অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা হেড কনস্টেবল আশিক হুসেন কোরেশি এই হামলায় আহত হয়েছেন ৷ তাঁকে অনন্তনাগের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা হয়।
Published : July 22, 2026 at 2:29 PM IST
শ্রীনগর, 22 জুলাই: বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ শহরে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা হামলা চালায় পুলিশ বাহিনীর উপর ৷ সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালে এক পুলিশ কর্মী শহিদ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
বুধবার দুপুর সাড়ে 12টা নাগাদ অনন্তনাগের লাল চকে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা হেড কনস্টেবল আশিক হুসেন কোরেশি এই হামলায় আহত হয়েছেন ৷ তাঁকে অনন্তনাগের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পরই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে রেখেছে ৷ হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্যও অভিযান শুরু করেছে তারা ৷ শহিদ পুলিশ সদস্য মধ্য কাশ্মীরের বুদগাঁও জেলার বীরওয়াহ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বুদগাঁওয়ের আইআরপি তৃতীয় ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অমরনাথ যাত্রায় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷
লস্কর-ই-তৈবার একটি শাখা সংগঠন, দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ), সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে ৷ খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কারণে 19 জুলাই থেকে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ গত তিন দিনে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং হরপা বান দেখা গিয়েছে ৷ যার ফলে বিশেষ করে জম্মু অঞ্চলের পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলায় প্রাণহানি ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷
উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেশ কিছুদিন থমকে থাকার পর ফের এই হামলার ঘটনা ঘটল ৷ যদিও জম্মুর বনাঞ্চলে সক্রিয় সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে নিরাপত্তা বাহিনী সম্প্রতি বেশ কয়েক দিন ধরে সন্ত্রাসবিরোধী তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। দুর্গম ভূখণ্ডের কারণে অভিযান চলাকালে কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যুও হয়েছে ৷ বুধবার রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার (এলওসি) কাছে উঁচু স্থান থেকে দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়ে এক সেনা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাইফেলম্যান সুখপ্রীত সিং (27) সুন্দরবনি সেক্টরের সম্মুখসারির মহাদেব পোস্টে কর্তব্যরত ছিলেন ৷ সেখানেই ভারসাম্য হারিয়ে উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ আধিকারিকরা জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশ এই বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে ৷ শেষকৃত্যের জন্য দেহ পঞ্জাবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷