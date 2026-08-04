তৃষাকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ! আটক উদয়নিধি স্ট্যালিন গ্রেফতারি ঠেকাতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে

তৃষাকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ! আটক উদয়নিধি স্ট্যালিন গ্রেফতারি ঠেকাতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে
উদয়নিধিকে আটক করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিশকে ৷ তামিলনাড়ুর বিরোধী দলনেতার স্ত্রীর সঙ্গে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ৷
Published : August 4, 2026 at 1:09 PM IST
চেন্নাই, 4 অগস্ট: দক্ষিণী অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে, মঙ্গলবার ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিনকে তাঁর নীলাঙ্কারাইয়ের বাসভবন থেকে আটক করল তামিলনাড়ু পুলিশ ৷ অভিযোগ, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় থালাপতির 'তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম' সরকারের বিরুদ্ধে একটি জনসভা থেকে অভিনেত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ সোমবার তাঞ্জাভুরের পানাগাল ভবনের কাছে সেই জনসভার আয়োজন করেছিল ডিএমকে ৷
কাবেরী নদীর জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী, সেই রাজ্যের কাবেরী নদীর প্রাপ্য জল আদায়ের বিষয়ে বিজয়ের নেতৃত্বাধীন সরকার উদাসীন বলে ডিএমকে অভিযোগ তুলেছে ৷ এই ইস্যুতে সোমবারের সভা থেকে বক্তব্য রাখার সময় ডিএমকে সমর্থকরা 'তৃষা' 'তৃষা' বলে চিৎকার করতে থাকেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় উদয়নিধি 'ডাবল মিনিং' হয় এমন আপত্তিজনক মন্তব্য করেন ৷ যা অভিনেত্রীর পাশাপাশি, সমগ্র নারী সমাজের পক্ষেও অপমানজনক বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷
এ নিয়ে টিভিকে-র তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি, জাতীয় মহিলা কমিশনেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়েছে ৷ পুলিশে দায়ের হওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, তামিলনাড়ুর বিরোধী দলনেতা অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন ৷
টিভিকে (TVK)-এর থানজাভুর কেন্দ্রীয় জেলা মহিলা শাখার সংগঠক এস ভৈরবীর তরফে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, উদয়নিধি এবং ডিএমকে-র আইটি শাখার অন্যান্য কর্মীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য ও প্রচার করেছেন ৷
অভিযোগে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনায় ওই অভিনেত্রী এবং সামগ্রিকভাবে মহিলাদের মানসিক হেনস্তা করা হয়েছে ৷ এছাড়া অভিযুক্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ 59 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করেছে ৷
এ দিন সকালে উদয়নিধিকে পুলিশ আটক করতে যাওয়ার আগেই তাঁর বাড়ির সামনে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷ মূলত, ডিএমকে কর্মী-সমর্থকরা বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনে জমায়েত করতে পারেন, এই আশঙ্কা থেকেই পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷
এ দিন উদয়নিধি স্ট্যালিনকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার পরপরই, তাঁর আইনজীবী মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি মামলা করেন ৷ সেখানে তামিলনাড়ু বিধানসভার বিরোধী দলনেতার গ্রেফতারি ঠেকাতে রক্ষাকবচের আবেদন জানানো হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে পুলিশ উদয়নিধিকে গ্রেফতার না-করলেও, সোমবারের জনসভায় তাঁর বক্তব্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে ৷
এ দিনের একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্তা উদয়নিধি স্ট্যালিনের স্ত্রী কিরুথিগা উদয়নিধিকে কিছু বোঝাচ্ছেন ৷ জানা গিয়েছে পুলিশের ওই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিরুথিগাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে, পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করতে সেখানে এসেছে ৷ তাই তাঁরা কোনওরকম গড়িমসি করতে রাজি নন ৷
ডিএমকে কর্মীদের প্রকাশ করা একটি ভিডিয়ো ক্লিপে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, উদয়নিধি শৌচালয়ে রয়েছেন ৷ তাঁর কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল ৷ ওই ভিডিয়োতে ডিএমকে-র প্রাক্তন মন্ত্রী মা সুব্রহ্মণ্যকেও একই কথা বলে শোনা যায় ৷