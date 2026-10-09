নানা পাটেকরের মৃত্যু, দায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

নানা পাটেকরের মৃত্যু, দায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা
Nana Patekar death: পানাজি থানায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 194 ধারায় এই মামলা দায়ের হয়েছে ।
Published : October 9, 2026 at 7:47 AM IST
গোয়া, 9 অক্টোবর: নানা পাটেকরের মৃত্য়ুর ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করল গোয়া পুলিশ । পানাজি থানায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 194 ধারায় এই মামলা দায়ের হয়েছে ।
পুলিশের তথ্য বলছে, 76 বছর বয়সি অভিনেতাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিস । এমতাবস্থায় বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন । গোয়া পুলিশের এসআই নীতিন নায়েকের নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । এর আগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুনের ফার্ম হাউজে সম্পন্ন হয়েছে নানার শেষকৃত্য । তাতে অংশ নিয়েছিলেন কয়েক হাজার অনুরাগী । ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরাও।
নানার ঘনিষ্ঠদের অনেকেই জানিয়েছেন, অভিনেতা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন তাঁর শেষকৃত্য যেন পুনের ফার্ম হাউজে হয় । সেই মতো গোয়া থেকে মরদেহ এখানে নিয়ে আসা হয় । বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য়মন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ।
আরও ছিলেন, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে এবং মুরলিধর মহোল । এর পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল, উদয় সামন্ত এবং মাধুরী মিসল, লোকসভা সাংসদ সুনীল তাটকরে, নাম ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরে, এফডিএ কমিশনার তুকারাম মুন্ধে, অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ, সাজিলা শর্মা, সাজিদ শর্মা এবং আরও বেশ কয়েকজন অভিনেতা উপস্থিত ছিলেন । ছিলেন বলিউড, রাজনীতি, ক্রীড়া ও সামাজিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্বরা। ভারতীয় ক্রিকেট তারকা কেদার যাদবও নানার শেষকৃত্যে অংশ নেন ।
এর আগে বৃহস্পকতিবার ভোরে মৃত্যু হয় এই বিশিষ্ট অভিনেতার । খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে বলিউড থেকে শুরু করে গোটা দেশ । বিভিন্ন মহল থেকে শোকবার্তা আসতে থাকে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল নানা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিল । তবে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেয় ।