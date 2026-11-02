ভোপালে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের দেহ উদ্ধার, চারজনকে খুনের পর আত্মঘাতী কর্তা !
MADHYA PRADESH family members dead: প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান পরিবারটি আর্থিক সমস্যায় ভুগছিল । তার থেকেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ।
Published : November 2, 2026 at 11:54 PM IST
ভোপাল, 2 নভেম্বর: ভোপালের ছোলা থানা এলাকায় একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু ! চারজনের দেহ মিলল বাড়ি থেকে । কর্তার দেহ উদ্ধার হয়েছে বাড়ির কাছে থাকা স্টেশনের পাশ থেকে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পরিবারের কর্তা তাঁর মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
বাড়ি থেকে দুই মহিলা এবং দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ সকলের গলাতেই আঘাতের চিহ্ন ছিল। নরেন্দ্র সাহু নামের ওই বাড়ির কর্তার দেহ 500 মিটার দূরে স্টেশনের কাছে পাওয়া যায় । নিহতদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্রর মা সরস্বতী সাহু (50), স্ত্রী সোমলতা সাহু (29), মেয়ে কৃতি সাহু (10) এবং ছেলে খুশ সাহু (6)।
চোলা থানার আধিকারিক সরস্বতী তিওয়ারি বলেন, "পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরই পরিস্থিতি পরিষ্কার হবে। বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ অজানা। পুলিশ পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ হচ্ছে ।"
তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত নরেন্দ্র সাহু ক্যাটারিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের একটি রেস্তোরাঁও ছিল, যেটি বেশ কিছুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর্থিক সমস্য়ায় ভুগছিলেন । ডিসিপি আদর্শ কান্ত শুক্লা বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তিনি দেনায় জর্জরিত এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। পরিবারটির একটি ছোট রেস্তোরাঁও ছিল, যেটি কিছুদিন আগেই বন্ধ হয়ে যায়। তিনি গত 15 থেকে 20 দিন কোনও কাজ করছিলেন না ৷ এমতাবস্থায় ওই যুবক প্রথমে তাঁর মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করেন । তারপর নিজেকেও শেষ করে দেন ।"
প্রতিবেশীদের মতে, পরিবারের সকলেই খুবই হাসিখুশি ছিলেন । তাঁদের আচরণ ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। বাড়িতে কোনও বিবাদ বা ঝগড়ার খবর পাওয়া যায়নি। বাবা তাঁর সন্তান ও পরিবারকে খুব ভালোবাসতেন। ছেলেমেয়েদের প্রায়ই কলোনির অন্য শিশুদের সঙ্গে রাস্তায় খেলতে দেখা যেত।
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
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