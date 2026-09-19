বন্ধ ঘরে রক্তমাখা স্ত্রীর দেহ, পাশে ঝুলছেন পুলিশকর্মী
Delhi shoot : ঘটনাস্থলে অন্য কারও উপস্থিতির কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না এবং পুলিশকর্মীর মৃত্যুর সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যুর যোগসূত্র কী, সবই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
Published : September 19, 2026 at 9:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: ঘরের ভিতর থেকে বন্ধ দরজা ৷ বারবার ধাক্কা দিয়েও কোনও সাড়া নেই । দুই সন্তানের কান্নার শব্দে ছুটে এলেন প্রতিবেশীরা । জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই আঁতকে উঠলেন তাঁরা । মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে স্ত্রী । আর ঘরের অন্য প্রান্তে তাঁর স্বামী, দিল্লি পুলিশের হেড কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ । শনিবার দিল্লির নরেলা এলাকায় এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পুলিশকর্মীর নাম মোনু । বয়স আনুমানিক 40 বছর । তিনি দিল্লি পুলিশে হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন । তাঁর স্ত্রীর পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি । ঘটনার সময় দম্পতির দুই সন্তান বাড়ির বাইরে ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, সন্তানরা বাড়িতে ফিরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখতে পায় । বার বার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না মেলায় তারা কান্নাকাটি শুরু করে । সেই আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন । তাঁরাই জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পান বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নরেলা থানার পুলিশ । ঘরের ভিতর থেকে দেহ দু'টি উদ্ধার করা হয় । স্ত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় । অন্যদিকে মোনুকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ।
ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দলও পৌঁছয় । ঘরের ভিতর থেকে বিভিন্ন নমুনা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । কী ভাবে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, ঘটনাস্থলে অন্য কারও উপস্থিতির কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না এবং পুলিশকর্মীর মৃত্যুর সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যুর যোগসূত্র কী, সবই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শোভিত ডি সাক্সেনা জানিয়েছেন, আপাতত দু'টি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ এবং গোটা ঘটনার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ আরও স্পষ্ট হবে ।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, স্ত্রীকে হত্যার পর মোনু নিজেকে শেষ করে থাকতে পারেন । তবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, দাম্পত্য সম্পর্কে কোনও অশান্তি ছিল কি না, অথবা ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না- সব দিকই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।