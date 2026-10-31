থানায় তরুণীকে ধর্ষণ ! টাকা দিয়ে মুখ বন্ধের 'চেষ্টা'

থানায় তরুণীকে ধর্ষণ ! টাকা দিয়ে মুখ বন্ধের 'চেষ্টা'
Police person accussed of rape: অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন এসডিপিও । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
Published : October 31, 2026 at 3:54 PM IST
সেরাইকেলা (ঝাড়খণ্ড), 31 অক্টোবর: পারিবারিক বিবাদের জেরে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থানায় গিয়ে ধর্ষণের শিকার তরুণী! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী ঝাড়খণ্ডের সেরাইকেলা জেলার গামহারিয়া থানা । অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় এসডিপিও অনুভব ভরদ্বাজ ।
জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে । স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে ওই থানায় যান তরুণী । অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে যায় । থানার ডিউটি অফিসার ওই তরুণীকে বলেন, এত রাতে একা বাড়ি না ফিরতে । তাঁকে থানার একটি ঘরেই থাকতে দেওয়া হয় । অভিযোগ, তরুণী সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । ঠিক সেই সময় এক পুলিশ কর্মী ওই ঘরে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন । নির্যাতিতার দাবি, তিনি চিৎকার করলেও কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি ।
পুলিশকে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, নিজেকে রক্ষা করতে ওই ঘরে থাকা একটি ছুরি দিয়ে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে আক্রমণ করেন তিনি । এরপর ওই পুলিশ কর্মী সেখান থেকে পালিয়ে যান । সকাল হওয়া পর্যন্ত সেই ঘরে অপেক্ষা করেন নির্যাতিতা। পরে থানার অন্য পুলিশ কর্মীদের ঘটনার কথা জানালে তাঁকে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ । তিনি তাতে রাজি হননি । থানাতেই অপেক্ষা করতে থাকেন । আরও পরে ঘটনার কথা জানতে পারেন এসডিপিও ।
শুক্রবার রাতে তিনি থানায় এসে পৌঁছন । নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলেন । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় । পাশাপাশি ঘটনার তথ্যপ্রমাণ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তাই থানার ওই ঘরটি সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি । নির্যাতিতাকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে পুলিশের তরফে ।
শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসডিপিও বলেন, "ওই তরুণীর অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে সংবেদেনশীলভাবে দেখা হচ্ছে । যে ঘরে ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ সেটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে । অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । নির্যাতিতাকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে । তার ভিত্তিতে তদন্ত করে অপরাধীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ।"