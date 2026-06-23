রংপো-রোরথাং সড়কে ভয়াবহ ধস, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন পুলিশকর্মী

রংপো-রোরথাং সড়কে ভয়াবহ ধস, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন পুলিশকর্মী
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের সতর্কবার্তার মাঝেই সিকিমে ধস ৷ বরাতজোরে রক্ষা পেলেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মী ৷ সামনে এল সেই দৃশ্য ৷
Published : June 23, 2026 at 3:07 PM IST
গ্যাংটক, 23 জুন: ভয়াবহ ধস সিকিমের রংপো-রোরথাং সড়কে। মঙ্গলবার সকালে পাহাড় থেকে বিশাল আকারের পাথর ও মাটি নেমে আসায় সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্তির কবলে পড়ে অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পেয়েছেন কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী । ঘটনার আকস্মিকতায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই পাহাড়ের একাংশে ধসে নামে । মুহূর্তের মধ্যে বিশাল এলাকা কাদার স্তূপে ঢেকে যায় । সেই সময় ওই পুলিশকর্মী সড়কে দায়িত্ব পালন করছিলেন । তিনি কোনওমতে সরে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হন । তবে ধসের তীব্রতায় রাস্তাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
প্রশাসন ও আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে সিকিমের বাসিন্দাদের আপাতত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তাঘাটে যাতায়াত না-করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে সিকিমের সড়ক পরিকাঠামো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন ।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের রাস্তাঘাটগুলোর অবস্থা নিয়ে একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত পর্যালোচনার দাবি জোরালো হচ্ছে । স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, সিকিমের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগে (Disaster and Management Department) হাজার হাজার প্রশিক্ষিত কর্মী রয়েছেন । এই জনবলকে কাজে লাগিয়ে একটি বিশেষ টিম গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রশিক্ষিত কর্মীদের দিয়ে রাজ্যের সমস্ত ধসপ্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা, রাস্তার বর্তমান ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং সেই রিপোর্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও সিভিল ডিফেন্সের কাছে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ।
এলাকাবাসীর আশা, সঠিক সময়ে এই ধরনের সমীক্ষা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে এবং প্রাণহানির মতো ঘটনা রুখে দেওয়া যাবে । প্রশাসন জানিয়েছে, ধস সরানোর কাজ শুরু হয়েছে, তবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় উদ্ধারকার্যে বিঘ্ন ঘটছে । সাধারণ মানুষকে সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে । শুধু সিকিম নয় উত্তরবঙ্গেও গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ পরিস্থিতি এখনই বদলে যাবে এমন আশাও করছে না হাওয়া অফিস ৷ বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তায় প্রশাসনও ৷ এরইমধ্যে সিকিমে ভয়াবহ ধস থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পেলেন পুলিশ কর্মী ৷