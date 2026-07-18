যন্তর মন্তরে জুনিয়র চিকিৎসকরা, সোনম ওয়াংচুকের ওপর পুলিশি হস্তক্ষেপে তোপ কেন্দ্রকে
সংগঠনের দাবি, শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের জবাবে প্রশাসন আলোচনা নয়, বলপ্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী ।
Published : July 18, 2026 at 3:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 জুলাই: যন্তর মন্তরে অনশনরত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে পুলিশি হস্তক্ষেপে সরিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল । এই ঘটনায় কেন্দ্রের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট । সংগঠনের দাবি, শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের জবাবে প্রশাসন আলোচনা নয়, বলপ্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী ।
শনিবার সংগঠনের চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, পরিচয় পণ্ডা, আশফাকুল্লা নাইয়া-সহ একটি প্রতিনিধি দল যন্তর মন্তরে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে যান । তবে তাঁদের অভিযোগ, প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ সেখানে মোতায়েন হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
জুনিয়র চিকিৎসকদের বক্তব্য, প্রশাসনের উচিত ছিল আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা । কিন্তু তার পরিবর্তে পুলিশি হস্তক্ষেপের পথ বেছে নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে । তাঁদের দাবি, একটি গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপূর্ণ অনশন কর্মসূচির মোকাবিলায় এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।
এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, "নিটের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বারবার ফাঁস হয়েছে । এর দায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নিতে হবে এবং তাঁর পদত্যাগ করা উচিত । কিন্তু সরকার আলোচনার কোনও উদ্যোগ না নিয়ে অনশনকারীদের জোর করে সরিয়ে দিল । এটি চরম ঔদ্ধত্য এবং অমানবিকতার পরিচয় ।"
তিনি আরও বলেন, "দুই বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের সময়ও অনশনকারীদের প্রতি প্রশাসনের একই ধরনের মনোভাব দেখা গিয়েছিল । দিল্লির ঘটনায় সেই অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । গণতন্ত্রে মানুষের ন্যায্য দাবির জবাব কখনও বলপ্রয়োগ হতে পারে না ।"
সংগঠনের দাবি, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার দাবিতেই আন্দোলন চলছিল । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও ওঠে । কিন্তু সেই দাবিগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রশাসনের তরফে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা হয়েছে বলেই অভিযোগ তাঁদের ।
ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোনম ওয়াংচুক ও অন্যান্য আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে । একই সঙ্গে পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা ।
ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে । আন্দোলনকারীদের দাবি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় প্রশাসনের উচিত আলোচনার পথেই এগোনো, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয় ।