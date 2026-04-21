অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা, অভিযুক্ত আট অধরাই
আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিল নাবালিকা ৷ পথে তার পিছু নেয় আট জনের একটি দল ৷ পরে তাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷
Published : April 21, 2026 at 8:51 PM IST
কাঞ্চিপুরম, 21 এপ্রিল: আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা ! ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে ৷ একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আট জনের বিরুদ্ধে ৷
ওই নাবালিকা কাঞ্চিপুরম জেলার বাসিন্দা ৷ গতকাল তিরুভান্নামালাই জেলায় পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সে ব্রহ্মাদেশম এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল ৷ অনুষ্ঠান শেষে সে বাড়ি ফিরছিল ৷ সেই সময় আট জনের একটি দল বাইকে করে তাকে অনুসরণ করতে থাকে ৷ এরপর নাবালিকাকে ঘিরে ধরে ৷ অভিযোগ, তাকে নিকটবর্তী একটি জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় ৷ পরে তাকে সেখানে ফেলে রেখে আট জনই পালিয়ে যায় ৷
বাড়ি ফেরার পর মেয়েটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ৷ তখন তার বাবা-মা তাকে কাঞ্চিপুরম জেলা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তাকে যৌন অত্যাচার করা হয়েছে ৷ নাবালিকার শারীরিক অবস্থা এখন আশঙ্কাজনক বলে খবর ৷
তিরুভান্নামালাই জেলার এএসপি সতীশ কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন ৷ জিজ্ঞাসাবাদে নির্যাতিতা কিশোরী বিস্তারিত ঘটনা পুলিশকে জানিয়েছে ৷ তার বয়ানের ভিত্তিতে তিরুভান্নামালাই জেলা পুলিশ একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে ৷ বাহিনী অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ করছেন ৷ অভিযুক্তদের বাইক কোন রাস্তা দিয়ে গিয়েছে এবং তাদের আঙুলের ছাপ সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে ৷
ঘটনাস্থলের কাছে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, "অভিযুক্তদের ধরতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সোশাল মিডিয়ায় নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷" গ্রামবাসীরা দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছে ৷ এই ঘটনার পর মেয়েটির নিরাপত্তার কথাটি মাথায় রেখে, যে হাসপাতালে সে চিকিৎসাধীন, সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশ আধিকারিক মোতায়েন করা হয়েছে ৷
মার্চ মাসের শেষের দিকে ওড়িশার বেহরমপুর রেলস্টেশন এলাকায় গণধর্ষণের শিকার হয় এক নাবালিকা ৷ সৎ বাবার যৌন অত্যাচার থেকে বাঁচতে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হল না ! এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাদের মধ্যে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাকে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তরা তাকে খাবারের সঙ্গে মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে খাইয়ে গণধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ ৷
গত 25 মার্চ নাবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রশান্তি এক্সপ্রেসে করে ওড়িশার বেহরমপুর স্টেশনে নামে ৷ এরপর স্টেশনের 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের একটি চায়ের দোকানে কাজ জোগাড় করে ৷ ওই দোকানে সে কাজ করত এবং এক দম্পতির সঙ্গে থাকছিল ওই নাবালিকা ৷ এর মধ্যে 15 বছর বয়সি এক স্থানীয় দীপ সাহি নাবালিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে ৷ কিন্তু তারপর দীপ সাহি তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং নির্জন এলাকায় সে ও তার বন্ধুরা মিলে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷