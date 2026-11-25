তিন খুনের ঘটনায় পালানোর চেষ্টা অভিযুক্তদের, ফের পুলিশের এনকাউন্টার ডিব্রুগড়ে
POLICE ENCOUNTER IN DIBRUGARH: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পালানোর চেষ্টা করার সময় অভিযুক্ত রাজু দাস ও আমির দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ ৷
Published : November 25, 2026 at 9:57 AM IST
গুয়াহাটি, 25 নভেম্বর: ফের এনকাউন্টার অসমে ৷ এবার পুলিশের গুলিতে আহত দুলিয়াজানের নৃশংস তিন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত। মৃত দুই অভিযুক্ত রাজু দাস ও আমির দাস ৷ জানা গিয়েছে, বরদুবি থানার অন্তর্গত বালিজান চা বাগানের কাছে এই দুই অভিযুক্তের গুলি লাগে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পালানোর চেষ্টা করার সময় অভিযুক্ত রাজু দাস ও আমির দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটে রাত প্রায় সাড়ে 10টা নাগাদ ৷ ঘটনায় দুই পুলিশ কনস্টেবলও আহত হয়েছেন বলে খবর।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নির্মল ঘোষ বলেন, “হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত প্রধান অস্ত্রের সন্ধানে ডিব্রুগড় পুলিশের একটি দল দুই অভিযুক্তকে দুলিয়াজানের বালিজান চা বাগানে নিয়ে যায়।” আহতদের নাম রাজু দাস (28) ও আমির দাস (20) ৷ তারা দুলিয়াজানের বালিজান চা বাগানের বাসিন্দা বলে খবর। খুনের ঘটনার পুনর্ণির্মানের সময় দুই অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ তাদের থামতে বললেও তারা আদেশ অমান্য করে ৷ এরপরই পুলিশ চার রাউন্ড গুলি চালায়। দুজনেরই পায়ে গুলি লাগে বলে খবর।
পুলিশ জানিয়েছে, রাজুর ডান পায়ে এবং আমিরের বা পায়ে গুলি লেগেছিল। পরে রাত দুটো নাগাদ তাদের ডিব্রুগড়ের অসম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল। আহত পুলিশ কনস্টেবলদের দুলিয়াজান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরে দুলিয়াজানে তিন খুনের ঘটনার 24 ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। আহতদের পরিচয় সম্পর্কে পুলিশ জানিয়েছে, এরা শিমলুগুড়ি রেল স্টেশনের বাসিন্দা রাজু দাস এবং আমির দাস।
মৃত রাজু দাস বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে চন্দ্রকান্ত ভূঁইয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া এবং ওয়েটার হিসেবে কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে চন্দ্রকান্ত ভূঁইয়া, তাঁর স্ত্রী এলিজা ভূঁইয়া এবং মেয়ে নিহারিকা ভূঁইয়ার উপর হামলা চালায় ৷ তিনজনকে খুন করার পর রাজু দাস চন্দ্রকান্ত ভূঁইয়ার সোনার আংটিও নিয়ে যায়। আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও সোনার গয়নাও লুট করে। পরে তদন্তে নেমে পুলিশ তাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করে।