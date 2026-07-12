সিমলার রাস্তায় ইউনিয়ন জ্যাক লাগানো অটো ! 'অনুপ্রবেশকারী' ব্রিটিশ পর্যটকদের জরিমানা

সিমলার রাস্তায় ইউনিয়ন জ্যাক লাগানো অটো ! 'অনুপ্রবেশকারী' ব্রিটিশ পর্যটকদের জরিমানা
তিন ব্রিটিশ যুবক ভারতে ভ্রমণে বেড়িয়েছেন ৷ সিমলায় এসে তাঁরা এমন কাণ্ড বাঁধালেন যে মুহূর্তে পুলিশ ছুটে এল ৷ তাঁদের দিতে হল জরিমানা ৷
Published : July 12, 2026 at 7:57 PM IST
সিমলা, 12 জুলাই: একদা ব্রিটিশ উপনিবেশে ঘুরতে আসার মাশুল গুনতে হল ইংল্যান্ডের তিন পর্যটককে ৷ ঘটনাটি হিমাচল প্রদেশের সিমলার ৷ ওই তিন লন্ডনবাসী যুবক ভুলবশত মল রোড ও রিজ এলাকায় ঢুকে পড়েন ৷ সঙ্গে ছিল তাঁদের ব্রিটিশ পতাকা লাগানো ভ্রমণসঙ্গী অটো ৷ এদিকে সিমলার এই ঐতিহ্যবাহী এলাকাটি নো-ভেহিকল জোন ৷ কিন্তু তাঁরা নিয়ম-কানুন না-জেনে হেরিটেজ জোনে 'অনুপ্রবেশ' করেছিলেন ৷ সিমলার পুলিশ অবশ্য তাঁদের থেকে জরিমানা আদায় করে ছেড়েছে ৷
ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল সিমলা ৷ সে সময় এই ছোট্ট শহর 'পাহাড়ের রানি' হয়ে উঠত প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ৷ তাই এখানে মল ও রিজ এরিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে সেই সব ইতিহাস, ঐতিহ্য ৷ রিজ রোডে দাঁড়িয়ে দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা ৷ আর মল রোডে আজও সার দিয়ে রয়েছে ব্রিটিশ আমলের বাড়ি, কফি শপ, শোরুম, আরও নানা প্রাচীন ব্রিটিশ নির্দশন ৷
সিমলার এই এলাকা শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট ৷ যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ এদিকে এই বর্ষার এক মেঘলা কিন্তু জমজমাট দিনে হঠাৎ একটি অটোরিকশা ঢুকে পড়ে মল রোডে ৷ অটোর গায়ে ইংল্যান্ডের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক ৷ রেজিস্ট্রেশন নম্বর কিন্তু কেরলের ৷
স্বভাবতই এমন অটো পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ৷ এমনকী অটোচালক থেকে যাত্রী- তিন যুবকের গায়ে কোট-প্যান্টেও ইউনিয়ন জ্যাক ছাপা ৷ তাই পোশাক ও অটো দেখে সহজেই মালুম হয়, তাঁরা তিনজন ইংল্যান্ড থেকে সিমলা তথা ভারতে ঘুরতে এসেছেন ৷ কিন্তু ব্রিটিশরা তো ভারত থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে প্রায় 80 বছর হতে চলল ৷
অতএব, নো-ভেহিকল জোনে ইউনিয়ন জ্যাক লাগানো অটোরিকশা ঢুকে পড়ার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে পুলিশ ৷ তারা পর্যটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, তিন যুবক জানতেন না যে, মল রোড ও রিজ এলাকায় যান নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ৷ ভুলবশত এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন ৷ না-জেনে ভুল করলেও মাশুল তো গুনতেই হবে ! তাই পুলিশ তাঁদের 1 হাজার 500 টাকা জরিমানা করে ৷
এসপি গৌরব সিংহ জানান, ওই অটোর খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছে ৷ তিনি বলেন, "বিদেশি পর্যটকদের নিয়ে অটোটি মল রোড এলাকায় ঢুকে পড়ে ৷ পুলিশ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয় ৷ জরিমানার ব্যবস্থা করে ৷ এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে ৷"
সরকারি সূত্রে খবর, মল রোড ও রিজ এলাকায় যানবাহন নিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ ৷ এর জন্য 'সিমলা রোড ইউজার্স অ্যান্ড পেডেস্ট্রিয়ান্স (পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কনভেনিয়েন্স) অ্যাক্ট, 2007' রয়েছে ৷ এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য শহরের ঐতিহ্য রক্ষা করা ৷ এছাড়া এই এলাকায় পথচারীরা যেন নিরাপদে হাঁটাচলা করতে পারে এবং যানজট সৃষ্টি না-হয় সে কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত ৷
সম্প্রতি এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ শুধু স্বীকৃত সরকারি বা জরুরি পরিষেবার যানগুলিকেই এই এলাকা দিয়ে যাওয়ায় বিশেষ ছাড়পত্র দেওয়া হয় ৷ কিন্তু এই বিদেশি পর্যটকদের অটো নিয়ে অনুপ্রবেশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ৷