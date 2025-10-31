145 কেজি ওজন তুলে চর্চায় সাত মাসের গর্ভবতী, শুনুন কনস্টেবল সোনিকার কথা

145 কেজি ওজন তুলে চর্চায় সাত মাসের গর্ভবতী, শুনুন কনস্টেবল সোনিকার কথা
পরিবারের সমর্থনে ওয়েটলিফটিং-এ পদক জয় করেন 7 মাসের অন্তঃসত্ত্বা পুলিশ কনস্টেবল সোনিকা যাদব ৷ 2023 সাল থেকে ভারোত্তোলন শুরু করেন তিনি ৷
Published : October 31, 2025 at 7:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর: নারী শক্তি সর্বশক্তি...! অন্তঃসত্ত্বা হলেই যে সবকিছু থেমে যায় না, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন দিল্লির পুলিশ কনস্টেবল সোনিকা যাদব ৷ 7 মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ওয়েটলিফটিংয়ে 145 কেজি ওজন তুলে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিলেন ৷ তাঁর এই কৃতিত্ব কেবল পুলিশবাহিনীর নয় ৷ নারীদের অনুপ্রেরণাও ৷
দিল্লি পুলিশে 2014 সালে যোগ দেন সোনিকা যাদব ৷ বর্তমানে উত্তর জেলার কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিটে কর্মরত ৷ সেখানে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে, সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন ৷ 2022 সাল থেকে জিমের প্রশিক্ষণ শুরু করেন এই পুলিশ কনস্টেবল ৷ এরপর 2023 সাল থেকে ওয়েটলিফটিং শুরু করেন ৷ পরিবারের সমর্থন পেয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতিতে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া পুলিশ ওয়েটলিফটিং ক্লাস্টারে 145 কেজি ওজন তুলে জয় ছিনিয়ে নিলেন তিনি ৷ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই জয় পেলেন তিনি ? জয়ের জন্য কী কী পদক্ষেপ করেছেন ? ইটিভি ভারতের সঙ্গে সবটাই ভাগ করে নিলেন সোনিকা যাদব ৷
ইটিভি ভারত: সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়েও 145 কেজি ওজন তুলেছেন ৷ চিকিৎসকরা এই সময়ে ভারী ওজন তুলতে নিষেধ করেন ৷ তবে কীভাবে এই ঝুঁকি নিলেন ?
সোনিকা যাদব: আমার স্বাস্থ্যের জন্য বিষয়টি বিপজ্জনক হতে পারে, সেই নিয়ে পরিবার উদ্বেগে ছিল ৷ কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরেই আমি ওয়েটলিফটিং করছি ৷ আমার শরীর এতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছে । চিকিৎসকরা আমাকে ধারণক্ষমতার চেয়ে কম ওজন তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ তাঁদের পরামর্শ মেনেই 145 কেজি ওজন তুলেছি ৷ সাধারণত আমি 165-170 কেজি ওজন তুলতে পারি ৷
ইটিভি ভারত: পুলিশের চাকরির পাশাপাশি এই ভারোত্তোলনে আপনার আগ্রহ কবে থেকে এবং কীভাবে ?
সোনিকা যাদব: কেবলমাত্রা শরীরচর্চার জন্য 2022 সাল থেকে আমি জিমে যাওয়া শুরু করি ৷ এরপর 2023 সালে ভারোত্তোলনের সিদ্ধান্ত নিই ৷ একের পর এক প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করতে শুরু করি । প্রতিযোগিতায় প্রথম জয় আমার আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে ৷ পরিবারের সহযোগিতায় রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি ৷ সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় এক ডজন স্বর্ণ, রুপো এবং ব্রোঞ্জ পদক জিতেছি ।
ইটিভি ভারত: বলা হয় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের অভ্যেস পেটের সন্তানকে প্রভাবিত করে ৷ আপনি কি চান আপনার সন্তানও একজন ক্রীড়াবিদ হোক ?
সোনিকা যাদব: আমার 8 বছরের ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে । আমার দায়িত্ব তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া ৷ আর আমি সেটাই করি ৷ আর রইল আমার ভবিষ্যৎ সন্তানের কথা, আমি চাই সে যেন তার পছন্দের কোনও বিষয় অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করতে পারে । আমি চাই, সে সুস্থ থাকুক ৷ কারণ, একটি সুস্থ শরীর জীবনের প্রতিটি দিককে সহজ করে তুলতে পারে ।
ইটিভি ভারত: একজন কমিউনিটি পুলিশিংয়ে সক্রিয় কর্মী হিসেবে মহিলাদের আত্মরক্ষার শিক্ষা দেন ৷ সেই সঙ্গে এখন গর্ভবতী অবস্থায় পরিবারের সমস্ত দায়িত্বও পালন করছেন ৷ এত কিছু একসঙ্গে সামলান কীভাবে ?
সোনিকা যাদব: এই সবকিছুই প্রতিদিনের দিনলিপির উপর নির্ভর করে ৷ ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর জন্য আমাকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় ৷ তারপর স্বামীর সঙ্গে জিমে যাই । ফিরে এসে পরিবারের সকলের জন্য রান্না সেরে সকাল 10টায় অফিসে যাই ৷ বিকেল 5টায় বাড়ি ফিরি ৷ আমার স্বামী অঙ্কুর একটি বেসরকারি চাকরি করেন ৷ তিনি বাড়িতে থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন । পরিবারের সহযোগিতা থাকলে সবকিছুই সম্ভব ৷
ইটিভি ভারত: গর্ভাবস্থায় ফিটনেস এবং শক্তি বজায় রাখার জন্য কোনও বিশেষ ডায়েট অনুসরণ করতে হয় ?
সোনিকা যাদব: বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় অভিনব এবং ব্যয়বহুল ডায়েট বা সাপ্লিমেন্ট নিয়ে বহু আলোচনা হয় ৷ তবে আমি একেবারে ঘরোয়া খাবারেই বিশ্বাস করি । ডিম, ডাল, কালো ছোলা এবং ঘরের রান্না করা পুষ্টিকর খাবার খাই । আমাদের মনোযোগ উচ্চপ্রোটিন যুক্ত খাবার এবং সুষম খাদ্যের উপর নির্ভর করে । পরিবারের সবাই একই খাবার খায় । ব্যয়বহুল খাবারের কোনও প্রয়োজন নেই ৷ আসলে, সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খাওয়া অপরিহার্য ৷
ইটিভি ভারত: বহু নারী নিজেদের দুর্বল মনে করেন ৷ কিন্তু, নতুন কিছু চেষ্টা করতে চান ৷ তাঁদের আপনি কী বার্তা দিতে চান ?
সোনিকা যাদব: প্রতিটি নারীর উদ্দেশ্যেই একটাই কথা বলব ৷ নারীত্বের আসল সম্পদ হল আপনার শরীর । যদি আপনার শরীর সুস্থ এবং শক্তিশালী হয়, তাহলে আপনি মা, স্ত্রী বা পেশাদার প্রতিটি ভূমিকাই খুব ভালোভাবে পালন করতে পারেন । ফিট থাকা কোনও শখ নয় ৷ এটি প্রতিটি নারীর শক্তি । আপনার শরীরকে সম্মান করুন ৷ শক্তিশালী করে তুলুন ৷ তবেই জীবনের প্রতিটি লক্ষ্য সহজ মনে হবে ।
ইটিভি ভারত: এই জয় এবং খেলার প্রতি আপনার এই নিষ্ঠা সম্পর্কে দিল্লি পুলিশের আধিকারিক এবং আপনার পরিবারের মনোভাব কী ? আপনার ভবিষ্যতের লক্ষ্য কী ?
সোনিকা যাদব: দিল্লি পুলিশ সর্বদাই তাদের পুলিশ আধিকারিকদের বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে । আমি যখনই কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি বা পদক জিতেছি, আমার ঊর্ধ্বতন কর্তারা মনোবল বাড়িয়েছেন ৷ আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন । বলা হয়, প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে একজন মহিলার কৃতীত্ব থাকে ৷ কিন্তু আমার সাফল্যের পিছনে স্বামী, পরিবার এবং সহকর্মীদের সকলের সমান অবদান রয়েছে । তাঁদের সমর্থন এবং আত্মবিশ্বাস আমাকে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার শক্তি দিয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারোত্তোলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে দেশের হয়ে পদক জয় করতে চাই ৷