অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটারদের আপত্তিকরভাবে স্পর্শের অভিযোগ, ইন্দোরে গ্রেফতার অভিযুক্ত

অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটারদের আপত্তিকরভাবে স্পর্শের অভিযোগ, ইন্দোরে গ্রেফতার অভিযুক্ত
মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এসেছেন বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটাররা ৷ এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের দুই খেলোয়াড়কে অশালীনভাবে স্পর্শের অভিযোগ উঠল ৷
Published : October 25, 2025 at 6:23 PM IST
ইন্দোর, 25 অক্টোবর: দেশে চলছে মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ৷ এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার দুই মহিলা ক্রিকেটারের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠল মধ্যপ্রদেশের এমআইজি থানা এলাকায় ৷ শুক্রবার এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করেছে পর পুলিশ ৷ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার হয়েছে ৷
ইন্দোরের অতিরিক্ত ডিসিপি (অপরাধ) রাজেশ দান্ডোটিয়া বলেন, "অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা আধিকারিকরা অভিযোগে জানিয়েছেন, দলের দুই সদস্যের সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করা হয়েছে ৷ এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তকে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত আকিল আজাদনগরের বাসিন্দা ৷"
পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বিএনএস-এর 74 ও 78 ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটে 23 অক্টোবর সকাল 11টা নাগাদ ৷ সেই সময় অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যরা তাঁদের হোটেল থেকে হেঁটে একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন ৷ নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
এদিকে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সিএ নিশ্চিত করছে, অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের দুই সদস্যের দিকে এগিয়ে এসে তাঁদের আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল এক বাইক আরোহী ৷ সেই সময় ক্রিকেটাররা ইন্দোরে হাঁটছিলেন ৷ এই ঘটনাটি নিরাপত্তায় থাকা দল পুলিশকে জানিয়েছে ৷ তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল সকালে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের সদস্যরা হেঁটে হোটেল থেকে ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় বাইকে চড়ে এক যুবক তাঁদের কাছে আসে এবং দু'জন মহিলা ক্রিকেটারকে অশালীনভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করে ৷ ক্রিকেটাররা সঙ্গে সঙ্গে দলের নিরাপত্তা আধিকারিক ড্যানি সিমকে বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করেন ৷ তাঁরা জানান, এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক তাঁদের আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছে ৷
এই ঘটনা ঠিক কোথায় ঘটেছে, তা বিস্তারিত জেনে নিয়ে সিম স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ পুলিশের দলও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তাঁরা ঘটনাটি সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকদের জানান ৷ এরপরই সিম সরকারিভাবে এমআইজি থানায় অভিযোগ দায়ের করে ৷ ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বিএনএস-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের হয় ৷ পাশাপাশি অভিযুক্তের তল্লাশিতে অভিযান শুরু হয় ৷ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত আকিলকে শনাক্ত করে পুলিশ ৷ তাকে খাজরানা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এখন তাকে জেরা করা হচ্ছে ৷