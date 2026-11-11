পুজোর অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ ! দাঁড়িয়ে দেখলেন দু'জন

পুজোর অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ ! দাঁড়িয়ে দেখলেন দু'জন
Minor Girl Raped in Durg: ছত্তিশগড়ের এই ঘটনায় ধর্ষণের ধারা, পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে বলে জানান এএসপি শোভরাজ আগরওয়াল ৷
Published : November 11, 2026 at 9:07 PM IST
দুর্গ (ছত্তিশগড়), 11 নভেম্বর: গোবর্ধন পুজোর অনুষ্ঠান চলাকালীন নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ তিন যুবকের বিরুদ্ধে ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাকি দুই অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, জেভরা সিরসা ফাঁড়ির অন্তর্গত ওই গ্রামে মঙ্গলবার গোবর্ধন পুজো হচ্ছিল ৷ অভিযোগ, সেই সময় নাবালিকাকে নানান ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার উপর নির্যাতন চালায় মূল অভিযুক্ত ৷ সেই সময় বাকি দু’জন পুরো ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দেখছিলেন এবং আশেপাশে নজর রাখছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
দুর্গ শহরের এএসপি শোভরাজ আগরওয়াল বলেছেন, "জেভরা সিরসা ফাঁড়ি এলাকায় তিন যুবক নাবালিকা মেয়েটিকে প্রলোভন দেখিয়ে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায়, যেখানে প্রধান অভিযুক্ত তার উপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷" এএসপি-র দাবি অনুযায়ী, "প্রধান অভিযুক্ত যুবক ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন ৷ আর অন্য দু’জনকে নজরদারির দায়িত্বে রেখে ছিলেন তিনি ৷"
তিনি এও জানান, মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকি দু’জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় ধর্ষণের ধারা ও পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ বাকি বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান এএসপি শোভরাজ আগরওয়াল ৷
জানা গিয়েছে, ঘটনার পর নির্যাতিতা নাবালিকা বাড়ি ফিরে তার পরিবারকে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানায় ৷ বিষয়টি জানার পরেই নির্যাতিতার পরিবার দ্রুত পুলিশে অভিযোগ জানায় ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালিকার বয়ান নেয় পুলিশ ৷ তারপর তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠায় এবং সেই সঙ্গে তিন অভিযুক্তকে আটক করা হয় ৷
তবে, মূল অভিযুক্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করলেও, পুলিশের তরফে তাঁর ভূমিকা যাচাই করা হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে বাকি দুই যুবকের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ এমনকি নির্যাতিতা নাবালিকার বক্তব্যে একাধিক তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ সেই দিকগুলিও তদন্ত করছে পুলিশ ৷ সেই মতো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে ৷