মাথার দাম ছিল 1 কোটি টাকারও বেশি, গ্রেফতার মাওবাদী নেতা মিসির বেসরা
পুলিশ জানিয়েছে, সিপিআই (এমএল)-এর পলিটব্যুরোর দীর্ঘদিনের সদস্য ছিলেন মিসির । ইনিই একমাত্র জীবিত মাও পলিটব্যুরোর সদস্য ৷ মঙ্গলবার রাতে পাঁচ সহযোগী-সহ ধরা পড়েন তিনি ৷
Published : July 29, 2026 at 12:39 PM IST
রাঁচি, 29 জুলাই: মাওবাদ-বিরোধী অভিযানে গ্রেফতার দীর্ঘদিন ধরে পলাতক মাওবাদী মিসির বেসরা ৷ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র পলিটব্যুরো সদস্য মিসিরের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল 1 কোটি টাকারও বেশি ৷ ইনিই একমাত্র জীবিত মাও পলিটব্যুরোর সদস্য ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷
পুরো ঘটনা
জানা গিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ধানবাদে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করে । এই অভিযান চলাকালে সহযোগীদের সঙ্গে ধরা পড়েন মিসির ৷ দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিতর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷
ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন রাজ্যে নকশাল কার্যকলাপ, নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন মিসির । তাঁর গ্রেফতারিকে নকশাল-বিরোধী অভিযানে একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে ।
এই মাওবাদী নেতাকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারওয়াড্ডা থানার অন্তর্গত মানিয়াডিহ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় । পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানান, মিসির ছাড়াও এই অভিযানে আরও দু'জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের মাথার দাম ছিল 15 লক্ষ টাকা ।
মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে 16 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে ছয়জনের মাথার ওপর সম্মিলিতভাবে 39 লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষিত ছিল । আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ মাহাতো (যিনি বাসুদেব দা বা দিলীপ নামেও পরিচিত); 128টি মামলায় অভিযুক্ত এই ব্যক্তির মাথার ওপর 15 লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সাব-জোনাল কমিটির দু'জন সদস্য এবং এরিয়া কমিটি'র দুজন পদাধিকারীও ছিলেন ।
ধৃতদের বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । সেই ভিত্তিতে সংগঠনটির নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
কে এই মিসির বেসরা ?
পুলিশের নথি অনুযায়ী, মিসিরের বয়স আনুমানিক 65 বছর । তিনি গিরিডি জেলার পিরতান্ড থানার অন্তর্গত মদনডিহ গ্রামের বাসিন্দা । তাঁর বাবার নাম দর্পণ বেসরা এবং মায়ের নাম রসমতি দেবী । মিসিরের স্ত্রীর নাম শ্যামা দেবী । তাঁর মেয়ে শান্তি কুমারী দিল্লিতে চাকরি করে ৷ 18 বছরের এক ছেলেও রয়েছে তাঁর, নাম জয় বেসরা ৷ মিসির বেসরা স্নাতক । তিনি হিন্দি, সাঁওতালি এবং হো ভাষায় কথা বলেন ।
মাওবাদীদের অন্যতম শীর্ষ নেতা মিসির বেসরা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন ৷ সেগুলি হল সাগর দা, ভাস্কর দা, সুনির্মল দা, প্রধান দা ইত্যাদি ৷ তিনি কয়েক দশক ধরে ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় ছিলেন । পুলিশের নথি অনুযায়ী, মাওবাদী সংগঠনের পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন এবং পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর সদস্য ছিলেন ।
নকশাল আন্দোলনের যাত্রা যেভাবে শুরু হয়েছিল
ঝাড়খণ্ড পুলিশের নথি অনুযায়ী, মাওবাদীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিসির স্কুলজীবনেই তৎকালীন এমসিসি (মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার)-এর নেতা প্রশান্ত বসু ওরফে কিষাণ দার সংস্পর্শে আসেন এবং নিষিদ্ধ ওই সংগঠনের বিভিন্ন বৈঠকে যোগ দিতে শুরু করেন । 1980 সালে তিনি সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন । 1985 সালে তিনি ধানবাদের সিন্ধ্রিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন এবং 1986 সালে তিনি এমসিসি-র একজন প্রধান সদস্য হন ৷ 1990 সালে কিষাণ দা তাঁকে কলকাতায় প্রচার ও সাংগঠনিক অভিযানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ৷ মিসির তখন 'সাব-জোনাল' পর্যায়ের দায়িত্বে ছিলেন । 1992 সালে কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর তিনি রাজেশ নামের এক সাঁওতালি ব্যক্তির সঙ্গে মিলে রাঁচি ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে নিষিদ্ধ সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তারের কাজ করেন ।
1997 সালে দক্ষিণ ছোটনাগপুর কমিটি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । 2000 সালে ঝাড়খণ্ড আঞ্চলিক কমিটি গঠনে সক্রিয় ছিলেন । 2003 সালে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয় । 2004 সালে এমসিসি এবং পিপলস ওয়ার গ্রুপের একীভূত হওয়ার পর গঠিত সিপিআই (মাওবাদী)-তে তাঁর ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয় এবং তিনি শীর্ষ নেতৃত্বে যোগ দেন ।
সংগঠনে মিসিরের প্রভাব
পুলিশের মতে, মিসির বেসরা সংগঠনটির কৌশল নির্ধারণে একজন দীর্ঘদিনের নেতা ছিলেন । তিনি কোলহান এবং সারান্ডা অঞ্চলে কর্মরত স্কোয়াডগুলোর নেতৃত্ব দিতেন । পুলিশের নথিতে তাঁকে সংগঠনটির শীর্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অংশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । পুলিশের নথি অনুসারে, মিসিরের প্রভাব প্রধানত কোলহান, সারান্ডা, জরাইকেলা, ছোটনগর, মনোহরপুর এবং এর আশেপাশের ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাগুলোতে কেন্দ্রীভূত ছিল ।
অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ
পুলিশের মতে, মাওবাদী সংগঠনটির আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল চাঁদা আদায় । পুলিশের প্রোফাইলগুলোতে নকশাল-প্রভাবিত এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ করা ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এক্ষেত্রে মিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ।
মিসিরের নামে 141টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত
পুলিশের নথি থেকে দেখা যায়, মিসির বেসরার বিরুদ্ধে 140টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র, পুলিশের উপর হামলা, বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন, ইউএপিএ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং মাওবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কিত আরও বিভিন্ন মামলা । এই মামলাগুলি ঝাড়খণ্ডের গোইলকেড়া, টন্টো, ছোটনাগড়, জরাইকেলা, মনোহরপুর এবং সোনুভা-সহ বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে ।
পুলিশের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিলেন মিসির
প্রায় চার দশক ধরে সক্রিয় মিসির ঝাড়খণ্ড পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী নেতা ছিলেন । তিনি সংগঠনের সামরিক অভিযান, কৌশল প্রণয়ন এবং নতুন ক্যাডার নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । এই কারণে তার মাথার উপর 1 কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ।
গোইলকেরায় সর্বাধিক মামলা
পশ্চিম সিংভূম জেলার গোইলকেড়া থানা এলাকায় মিসির বেসরার বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংখ্যক মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে 39টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে । এছাড়াও, টন্টো থানায় 29টি, ছোটনাগড় ও জরাইকেলায় 16টি করে এবং মুফসুল থানায় 11টি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে । পুলিশের নথি থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মিসির বেসরার সবচেয়ে বেশি কার্যকলাপ ছিল সারান্ডা-কলহান জঙ্গলে, যেখানে পুলিশ, সিআরপিএফ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর হামলা, হত্যা, চাঁদাবাজি, বিস্ফোরক ও অস্ত্র সংক্রান্ত মামলার এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে ।