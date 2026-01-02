'জল নয়, বিষ দেওয়া হয়েছে; প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন ?' ইন্দোর নিয়ে কড়া পোস্ট রাহুলের

'জল নয়, বিষ দেওয়া হয়েছে; প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন ?' ইন্দোর নিয়ে কড়া পোস্ট রাহুলের
ইন্দোরের পানীয় জলের সঙ্গে পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য মিশে বিষাক্ত জলই সরবরাহ করা হয়েছিল ৷ সেই জল খেয়ে মৃত্যুমিছিল দেশের সেরা পরিচ্ছন্ন শহরে ৷
Published : January 2, 2026 at 6:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জানুয়ারি: জল নয়, বিষ সরবরাহ করা হয়েছিল ৷ আর প্রশাসন কুম্ভকর্ণের মতো গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল ৷ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিষাক্ত জলের কারণে মৃত্যুতে বিজেপি সরকারকে এভাবে তুলোধনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর এই পোস্টের পর ইন্দোরের পুরসভার শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷
ইন্দোর একাধিকবার দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের খেতাব জিতেছে ৷ এই শহরের ভগীরথপুরা এলাকায় দূষিত পানীয় জলের কারণে এখনও পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এই সংখ্যা বেসরকারি সূত্রে প্রাপ্ত ৷ প্রশাসন মাত্র আট জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ৷ মৃতদের মধ্যে পাঁচ মাস বয়সি শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রবীণরাও আছে ৷
इंदौर में पानी नहीं, ज़हर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 2, 2026
घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं - और ऊपर से BJP नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया।
लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की - फिर भी…
গত 25 ডিসেম্বর দূষিত জল পান করে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন এলাকার বহু মানুষ ৷ গত শুক্রবার, 26 ডিসেম্বর 200 জনেরও বেশি বাসিন্দা হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ তাঁদের মধ্যে 45 জন এখনও আইসিইউ-তে রয়েছেন ৷ এদিন সকালেও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷
এর মধ্যে এই ঘটনা প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের 'আমার ঘণ্টা' মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি বিজেপিকে আক্রমণ করে লেখেন, "ঘরে ঘরে মৃত্যু হচ্ছে, গরিবরা অসহায়- এদিকে তার উপর বিজেপি নেতার আস্ফালন ৷ যাঁদের ঘরে রান্নার আগুন জ্বলছে না, তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল ৷ অথচ সরকার দম্ভ দেখাচ্ছে ৷"
ভগীরথপুরা এলাকার দূষিত জল পানের কারণেই যে মানুষ ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এবং তা থেকে মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে, তার প্রমাণ মিলেছে ল্যাব পরীক্ষার রিপোর্টে ৷ জল পরীক্ষা করে দেখার পর ইন্দোরের চিফ মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ অফিসার (সিএমএইচও) মাধব প্রসাদ হাসানি বলেন, "শহরের একটি মেডিক্যাল কলেজের একটি পরীক্ষাগার রিপোর্ট দিয়েছে ৷ তাতে উল্লেখ রয়েছে, ভাগীরথপুরা এলাকার একটি পাইপলাইন ফুটো হয়ে যায় ৷ সেই কারণেই পানীয় জল দূষিত হয়ে পড়ে ৷ তার জেরে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে ।" যদিও তিনি পরীক্ষার রিপোর্টে আর কী রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি ।
इंदौर में दूषित पेयजल प्रदाय से हुई दुखद घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उपरांत प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए भी हम सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए हैं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 2, 2026
इस दृष्टि से सभी 16 नगर…
স্থানীয় সূত্রে খবর, এই জলের পাইপলাইনের উপরে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে ৷ সেই পাইপ ফেটে যাওয়ায় জলে বর্জ্য মিশেছে ৷ জল নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ কিন্তু অভিযোগ, প্রশাসনিক কর্তারা তাতে কর্ণপাত করেননি ৷ আর তার ফল ডায়ারিয়ার প্রকোপ এবং মৃত্যু ৷
এই প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলের প্রশ্ন, "মানুষ বারবার নোংরা, গন্ধযুক্ত জলের অভিযোগ করেছে ৷ তাঁদের কথা শোনা হল না কেন ? পয়ঃপ্রণালী থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য এই পানীয় জলে মিশল কী করে ? হাতে সময় থাকতে থাকতে জলের সরবরাহ বন্ধ করা হল না কেন ? এর জন্য দায়ী আধিকারিক ও নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কবে হবে ? এটা 'বিনামূল্যে'র প্রশ্ন নয়- এটা জবাবদিহির বিষয় ৷ পরিস্রুত পানীয় জল দেওয়া মানে কোনও দয়া নয়, এটা জীবনের অধিকার ৷"
তিনি আরও লেখেন, "এই অধিকারের হত্যার জন্যই বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন ৷ এই অবহেলার জন্য প্রশাসন এবং সংবদেনহীন নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে দায়ী ৷ মধ্যপ্রদেশ কুপ্রশাসনের এপিসেন্টর হয়ে গিয়েছে ৷ কোথাও কাশির সিরাপে মৃত্যু, কোথাও সরকারি হাসপাতালে ইঁদুরের হামলায় শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে, আর এবার পয়োঃপ্রণালী থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য মেশানো জল পান করে মৃত্যু ৷ আর যখনই গরিব-দুঃস্থদের মৃত্যু হয়, মোদিজি প্রতিবারের মতো নীরব থাকেন ৷" কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জল জীবন মিশন নিয়ে ঢাক বাজাতে থাকেন, কিন্তু ইন্দোরে দূষিত জলে মৃত্যুর ঘটনায় একটিও কথা বলেননি ৷" দিল্লির দূষণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেন, বিজেপি দেশে পরিস্রুত জল বা পরিস্রুত বাতাস কোনওটাই দিতে পারেনি ৷
এদিনই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) মধ্যপ্রদেশের মুখ্যসচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছে ৷ দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সরকারকে ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পানীয় জল সরবরাহকারী মূল পাইপে লিকেজ ধরা পড়েছে ৷ এর উপরে একটি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে ৷ এই পাইপটি ভগীরথপুরা পুলিশ আউটপোস্টের কাছে অবস্থিত ৷ 1 হাজার 400 জনেরও বেশি মানুষ এই দূষিত জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁরা বারবার বমি করতে থাকেন ৷ ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন ৷