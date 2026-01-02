'জল নয়, বিষ দেওয়া হয়েছে; প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন ?' ইন্দোর নিয়ে কড়া পোস্ট রাহুলের

ETV Bharat / bharat

ইন্দোরের পানীয় জলের সঙ্গে পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য মিশে বিষাক্ত জলই সরবরাহ করা হয়েছিল ৷ সেই জল খেয়ে মৃত্যুমিছিল দেশের সেরা পরিচ্ছন্ন শহরে ৷

Indore Water Contamination
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দূষিত জল দেখাচ্ছেন এক বাসিন্দা (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 2, 2026 at 6:29 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 2 জানুয়ারি: জল নয়, বিষ সরবরাহ করা হয়েছিল ৷ আর প্রশাসন কুম্ভকর্ণের মতো গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল ৷ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিষাক্ত জলের কারণে মৃত্যুতে বিজেপি সরকারকে এভাবে তুলোধনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর এই পোস্টের পর ইন্দোরের পুরসভার শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷

ইন্দোর একাধিকবার দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের খেতাব জিতেছে ৷ এই শহরের ভগীরথপুরা এলাকায় দূষিত পানীয় জলের কারণে এখনও পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এই সংখ্যা বেসরকারি সূত্রে প্রাপ্ত ৷ প্রশাসন মাত্র আট জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ৷ মৃতদের মধ্যে পাঁচ মাস বয়সি শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রবীণরাও আছে ৷

গত 25 ডিসেম্বর দূষিত জল পান করে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন এলাকার বহু মানুষ ৷ গত শুক্রবার, 26 ডিসেম্বর 200 জনেরও বেশি বাসিন্দা হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ তাঁদের মধ্যে 45 জন এখনও আইসিইউ-তে রয়েছেন ৷ এদিন সকালেও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷

এর মধ্যে এই ঘটনা প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের 'আমার ঘণ্টা' মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি বিজেপিকে আক্রমণ করে লেখেন, "ঘরে ঘরে মৃত্যু হচ্ছে, গরিবরা অসহায়- এদিকে তার উপর বিজেপি নেতার আস্ফালন ৷ যাঁদের ঘরে রান্নার আগুন জ্বলছে না, তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল ৷ অথচ সরকার দম্ভ দেখাচ্ছে ৷"

ভগীরথপুরা এলাকার দূষিত জল পানের কারণেই যে মানুষ ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এবং তা থেকে মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে, তার প্রমাণ মিলেছে ল্যাব পরীক্ষার রিপোর্টে ৷ জল পরীক্ষা করে দেখার পর ইন্দোরের চিফ মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ অফিসার (সিএমএইচও) মাধব প্রসাদ হাসানি বলেন, "শহরের একটি মেডিক্যাল কলেজের একটি পরীক্ষাগার রিপোর্ট দিয়েছে ৷ তাতে উল্লেখ রয়েছে, ভাগীরথপুরা এলাকার একটি পাইপলাইন ফুটো হয়ে যায় ৷ সেই কারণেই পানীয় জল দূষিত হয়ে পড়ে ৷ তার জেরে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে ।" যদিও তিনি পরীক্ষার রিপোর্টে আর কী রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই জলের পাইপলাইনের উপরে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে ৷ সেই পাইপ ফেটে যাওয়ায় জলে বর্জ্য মিশেছে ৷ জল নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ কিন্তু অভিযোগ, প্রশাসনিক কর্তারা তাতে কর্ণপাত করেননি ৷ আর তার ফল ডায়ারিয়ার প্রকোপ এবং মৃত্যু ৷

এই প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলের প্রশ্ন, "মানুষ বারবার নোংরা, গন্ধযুক্ত জলের অভিযোগ করেছে ৷ তাঁদের কথা শোনা হল না কেন ? পয়ঃপ্রণালী থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য এই পানীয় জলে মিশল কী করে ? হাতে সময় থাকতে থাকতে জলের সরবরাহ বন্ধ করা হল না কেন ? এর জন্য দায়ী আধিকারিক ও নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কবে হবে ? এটা 'বিনামূল্যে'র প্রশ্ন নয়- এটা জবাবদিহির বিষয় ৷ পরিস্রুত পানীয় জল দেওয়া মানে কোনও দয়া নয়, এটা জীবনের অধিকার ৷"

Multiple deaths reported from water contamination in Indore
ইন্দোরের ভগীরথপুরায় পানীয় জলের জলের পাইপের উপর নির্মিত শৌচাগার (ছবি: পিটিআই)

তিনি আরও লেখেন, "এই অধিকারের হত্যার জন্যই বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন ৷ এই অবহেলার জন্য প্রশাসন এবং সংবদেনহীন নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে দায়ী ৷ মধ্যপ্রদেশ কুপ্রশাসনের এপিসেন্টর হয়ে গিয়েছে ৷ কোথাও কাশির সিরাপে মৃত্যু, কোথাও সরকারি হাসপাতালে ইঁদুরের হামলায় শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে, আর এবার পয়োঃপ্রণালী থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য মেশানো জল পান করে মৃত্যু ৷ আর যখনই গরিব-দুঃস্থদের মৃত্যু হয়, মোদিজি প্রতিবারের মতো নীরব থাকেন ৷" কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জল জীবন মিশন নিয়ে ঢাক বাজাতে থাকেন, কিন্তু ইন্দোরে দূষিত জলে মৃত্যুর ঘটনায় একটিও কথা বলেননি ৷" দিল্লির দূষণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেন, বিজেপি দেশে পরিস্রুত জল বা পরিস্রুত বাতাস কোনওটাই দিতে পারেনি ৷

এদিনই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) মধ্যপ্রদেশের মুখ্যসচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছে ৷ দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সরকারকে ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পানীয় জল সরবরাহকারী মূল পাইপে লিকেজ ধরা পড়েছে ৷ এর উপরে একটি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে ৷ এই পাইপটি ভগীরথপুরা পুলিশ আউটপোস্টের কাছে অবস্থিত ৷ 1 হাজার 400 জনেরও বেশি মানুষ এই দূষিত জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁরা বারবার বমি করতে থাকেন ৷ ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন ৷

