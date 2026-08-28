ধর্ষণে গর্ভবতী নাবালিকা, চার্জশিট পেশের 72 ঘণ্টার মধ্যে দোষীর যাবজ্জীবন
নির্যাতিতা ও অভিযুক্তকে খুঁজে পাওয়ার মাত্র 18 দিনের মধ্যে গুজরাত পুলিশ তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমা দেয় ।
Published : August 28, 2026 at 9:55 AM IST
গান্ধিনগর, 28 অগস্ট: অপহরণ করে ধর্ষণ ৷ তার জেরে নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল স্থানীয় আদালত । চার্জশিট পেশ করার তিনদিনের মধ্যে এই রায় দিয়েছেন বিচারক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের গান্ধিনগর জেলার কালোল তালুকে ৷
কালোলের বিশেষ পকসো (POCSO) ও তৃতীয় সেশনস আদালত চার্জশিট দাখিল করার মাত্র 72 ঘণ্টার মধ্যে পুরো বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে । এছাড়া আদালত দোষী ব্যক্তিকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে আদালত । পাশাপাশি, নির্যাতিতাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে 3 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।
নির্যাতিতা ও অভিযুক্তকে খুঁজে পাওয়ার মাত্র 18 দিনের মধ্যে গুজরাত পুলিশ তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমা দেয় । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত 2 জুন কালোল তালুকার পানসার গ্রাম থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করে ৷ নাবালিকার বয়স 15 বছর, 8 মাস, 6 দিন ।
এই ঘটনায় অভিযুক্ত 42 বছর বয়সি ভরতজি বাচুজি ঠাকুর গান্ধিনগরের মোটি আদারাজের বাসিন্দা ৷ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল সে । ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 137(2) এবং 87 ধারায় কালোল তালুকা থানায় মামলা দায়ের করা হয় ।
কালোল তালুকা থানার পরিদর্শক জে জে গাধভি তদন্ত পরিচালনা করেন । পুলিশ দল অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার সন্ধানে নামে এবং অবশেষে 3 অগস্ট দু'জনকেই খুঁজে বের করে । তদন্ত চলাকালীন নাবালিকাকে ধর্ষণ ও তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি সামনে আসায় মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 64(2)(এম) ও 65(1) ধারা এবং পকসো (POCSO) আইনের ধারা যুক্ত করা হয় ।
পুলিশ আদালতের অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ডিএনএ ও এফএসএল (FSL) রিপোর্ট পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে । ডিএনএ রিপোর্ট-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহের পর পুলিশ তদন্ত শেষ করে 21 অগস্ট কালোল বিশেষ পকসো আদালতে চার্জশিট দাখিল করে ।
বীরেন্দ্রসিংহ যাদব (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, গান্ধিনগর রেঞ্জ), রবি তেজা ভাসামসেট্টি (পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, গান্ধিনগর জেলা),সারোদে (ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ, কালোল ডিভিশন) এবং আর.এম.-এর তত্ত্বাবধানে পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত পরিচালনা করে । পাবলিক প্রসিকিউটর জে এইচ জোশি গুজরাত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন ।