এসপি অফিসের 3 তলা থেকে ঝাঁপ ! POCSO মামলায় ধৃত শিক্ষকের 'রহস্যমৃত্যু'তে প্রশ্ন

এসপি অফিসের 3 তলা থেকে ঝাঁপ ! POCSO মামলায় ধৃত শিক্ষকের 'রহস্যমৃত্যু'তে প্রশ্ন
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পুলিশকর্মীদের ভূমিকা, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং CCTV ফুটেজ- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
By PTI
Published : September 21, 2026 at 1:15 PM IST
বেঙ্গালুরু, 21 সেপ্টেম্বর: শনিবারই গ্রেফতার । পরের দিন সকালেই সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষা । তার পর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পুলিশ সুপারের দফতরে, মামলার পরবর্তী প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁকে আদালতে হাজির করার কথা ছিল । তৃতীয় তলায় Measurement Collection Unit-এ আঙুলের ছাপ নেওয়ার কাজও হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু তার পরেই ঘটল বিপত্তি । পুলিশের দাবি, পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নীচে নামার সময় আচমকাই তাঁদের সরিয়ে তিন তলার রেলিং থেকে ঝাঁপ দেন POCSO মামলায় অভিযুক্ত শারীরশিক্ষার শিক্ষক শশীধর (49) । হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার কর্ণাটকের রামনগরে বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের দফতর চত্বরে । পুলিশ জানিয়েছে, শশীধর চন্নাপাটনা তালুকের একটি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় 15 বছর ধরে শারীরশিক্ষার শিক্ষক হিসেবে কাজ করছিলেন । শিশুদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ার পর শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশের দাবি, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল । Ramanagara Women's Police Station-এ POCSO আইনে FIR দায়ের হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং শনিবার সন্ধেয় শশীধরকে গ্রেফতার করা হয় ।
রবিবার সকালে নিয়মমাফিক স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর শশীধরকে বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার SP দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । উদ্দেশ্য ছিল তদন্তের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ করা এবং তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পূর্ণ করা । SP দফতরের তৃতীয় তলায় রয়েছে Measurement Collection Unit । সেখানেই তাঁর আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছিল ।
পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাঁকে পুলিশের গাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । সেই সময় আচমকাই তিনি সঙ্গে থাকা পুলিশকর্মীদের সরিয়ে দেন এবং তৃতীয় তলার রেলিংয়ের দিকে চলে যান । তার পর নীচে পড়ে গুরুতর আহত হন । পুলিশ তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় । চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । ঘটনার একটি CCTV ফুটেজও পুলিশের হাতে এসেছে, যেখানে তাঁকে এক কনস্টেবলকে সরিয়ে রেলিংয়ের দিকে যেতে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশি নজরদারির মধ্যে থাকা এক অভিযুক্ত কী ভাবে SP দফতরের তৃতীয় তলা থেকে রেলিংয়ের কাছে পৌঁছে গেলেন ? তাঁকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা ঠিক কোথায় ছিলেন ? কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কী ভাবে ঘটল পুরো ঘটনা ? সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই তদন্ত শুরু হয়েছে ।
এ দিকে শশীধরের পরিবারের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন । পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পুলিশের তরফে তাঁর উপর প্রবল মানসিক চাপ তৈরি করা হয়েছিল । সেই চাপের ফলেই তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে পরিবারের অভিযোগ । অন্য দিকে, পুলিশের বক্তব্য, শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়ার পর নিয়ম মেনেই FIR এবং গ্রেফতার করা হয়েছিল ।
বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার SP রোহন জগদীশ জানিয়েছেন, POCSO মামলায় গ্রেফতারের পরই শশীধরকে রবিবার SP দফতরে আনা হয়েছিল । তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছিল । দফতরের ভিতরে মৃত্যুর ঘটনায় পৃথক ভাবেও তদন্ত শুরু হয়েছে । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পুলিশকর্মীদের ভূমিকা, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং CCTV ফুটেজ- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।