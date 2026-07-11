পকসো মামলায় জামিন পেতেই খুন করল অভিযুক্ত, নির্যাতিতা-সহ 6 জনের দেহ উদ্ধার

পকসো মামলায় জামিন পেতেই খুন করল অভিযুক্ত, নির্যাতিতা-সহ 6 জনের দেহ উদ্ধার
গত 16 মে নির্যাতিতা ও তার মায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পকসো মামলায় গ্রেফতার করে অভিযুক্ত রাজকুমারকে ৷ সে সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছিল ৷
Published : July 11, 2026 at 10:13 AM IST
রাঙ্গারেড্ডি (তেলাঙ্গানা), 11 জুলাই: হাড়হিম করা ঘটনা হায়দরাবাদে ৷ পকসো মামলায় জামিন পেতেই নির্যাতিতা তার মা এবং দিদা-সহ নিজের স্ত্রী ও দুই সন্তানকে খুন করল অভিযুক্ত ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তেলাঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলার অন্তর্গত শাবাদ মণ্ডলের দৈবলগুড়ায় শনিবার ভোররাতে অভিযুক্ত রাজকুমার তার বিরুদ্ধে হওয়া পকসো মামলা দায়ের করার কারণে 6 জনকে নৃশংসভাবে খুন করেছে।
ইতিমধ্যেই পুলিশ রাজকুমার (28)-কে গ্রেফতার করেছে ৷ তেলাঙ্গানা পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওই পকসো মামলা দায়ের হওয়ায় সে নির্যাতিতা, তার মা ও দিদাকে খুন করেছে ৷ কিন্তু রাজকুমার কী কারণে তার স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে হত্যা করল, তার কারণ এখনও বুঝতে পারছেন না তদন্তাকীরারা ৷ পরবর্তীতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদে আসল কারণ জানা যাবে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এমন কাণ্ড ঘটানোর পর সে নিজে তার বাবা, মাকে বিষয়টি জানায় ৷ ধৃতের বাবা, মা পুলিশে খবর দেন ৷
খবর পেয়ে কমিশনার তরুণ যোশী এবং ডেপুটি কমিশনার যোগেশ গৌতমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ এনিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তাঁরা জানান, নির্যাতিতা নাবালিকা, তার মা ও দিদা, ও অভিযুক্তের স্ত্রী সরিতা এবং তাঁদের তিন বছরের মেয়ে ও দুই বছরের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।
জানা গিয়েছে, গত 16 মে নির্যাতিতা ও তার মা পুলিশের দ্বারস্থ হয় ৷ মা পুলিশকে জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করেছে রাজকুমার ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাজকুমারকে পকসো মামলায় গ্রেফতার করেছিল। সম্প্রতি সে জামিনে মুক্তিও পায় ৷ তারপরই আজ ভোরে 6 জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
অভিযুক্তের শ্যালক বলেন, "জামাইবাবুর বিরুদ্ধে পকসো মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকে খুব চিন্তা করত। বেশ কিছুদিন জেলে ছিল এবং পরে জামিনে মুক্তি পায়। আমার দিদি ও ভাগ্না, ভাগ্নিদের যে এইভাবে আমাদের থেকে কেড়ে নিল, তার কঠোর শাস্তি চাই ৷