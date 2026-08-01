কাবেরী জল-বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের পথে তামিলনাড়ু, পাশে দাঁড়াল পিএমকে
বর্ষার সময় জল ছাড়া, খরার সময়ে ভাগাভাগি এবং মেকেদাতু বাঁধ নির্মাণ- এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই রাজ্যের মধ্যে বারবার সংঘাত তৈরি হয়েছে ।
By PTI
Published : August 1, 2026 at 3:56 PM IST
চেন্নাই, 1 অগস্ট: কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে কর্ণাটকের সঙ্গে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের আবহে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তামিলনাড়ু সরকার । রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল পট্টালি মাক্কাল কাচ্চি (PMK) । দলের সভাপতি অম্বুমণি রামদাস শনিবার বলেন, কর্ণাটক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে, তখন আইনের পথেই এগোনোই একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত ।
এক বিবৃতিতে অম্বুমণি জানান, প্রথমে তামিলনাড়ু সরকার কর্ণাটকের সঙ্গে আলোচনার পথ বেছে নিয়ে ভুল করেছিল । তবে শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থান থেকে সরে এসে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন । তাঁর কথায়, "দেরিতে হলেও সরকার সঠিক পথে ফিরেছে ।"
এর আগে তামিলনাড়ু সরকার ঘোষণা করেছিল, মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় কাবেরীর জল বণ্টন এবং মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে বেঙ্গালুরু যাবেন । সেখানে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনাও ছিল । কিন্তু সেই প্রস্তাব ঘিরে তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক আপত্তি যেমন তৈরি হয়, তেমনই কর্ণাটকে শুরু হয় বিক্ষোভ । পরে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের অনুকূল পরিবেশ নেই ।
এর পরেই তামিলনাড়ুর আইনমন্ত্রী আর. নির্মল কুমার ঘোষণা করেন, রাজ্যের প্রাপ্য কাবেরীর জল অবিলম্বে ছাড়ার নির্দেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হবে । সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, 5 অগস্টের পর সেই মামলা দায়ের করা হতে পারে ।
অনবুমণির মতে, ভবিষ্যতে কাবেরী জল বণ্টন বা মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্প নিয়ে কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে আলোচনায় না বসাই উচিত তামিলনাড়ুর । তাঁর দাবি, কর্ণাটকে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তারা স্বেচ্ছায় তামিলনাড়ুর প্রাপ্য জল ছাড়বে না । তাই রাজনৈতিক আলোচনার বদলে আইনি লড়াইকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ।
একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পিএমকে প্রধান । তাঁর অভিযোগ, মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং কর্ণাটক যৌথভাবে এগোচ্ছে । তাই সুপ্রিম কোর্টে শক্তিশালী তথ্য-প্রমাণ পেশ করে ওই প্রকল্পের ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির উপর স্থগিতাদেশ চাওয়া উচিত তামিলনাড়ুর ।
কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ নতুন নয় । বর্ষার সময় জল ছাড়া, খরার সময়ে ভাগাভাগি এবং মেকেদাতু বাঁধ নির্মাণ- এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই দুই রাজ্যের মধ্যে বারবার সংঘাত তৈরি হয়েছে । কাবেরী ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির নির্দেশ মেনে কর্ণাটককে তামিলনাড়ুর প্রাপ্য জল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার আর্জি নিয়েই এবার দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে তামিলনাড়ু সরকার ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধু দুই রাজ্যের জল-বিতর্কেই নতুন মাত্রা যোগ করবে না, আগামী দিনে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং আন্তঃরাজ্য নদীজল বণ্টনের প্রশ্নেও গুরুত্বপূর্ণ নজির হয়ে উঠতে পারে ।