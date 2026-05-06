বঙ্গ-তামিলনাড়ুতে ‘পিএম-শ্রী’ প্রকল্প, শীঘ্রই রাজ্যগুলিকে চিঠি দেবে কেন্দ্র

PM-SHRI প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রস্তুত কেন্দ্র। শিক্ষা মন্ত্রকের সূত্রগুলি জানিয়েছে যে, উভয় রাজ্যের মুখ্য সচিবদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে।

PM-SHRI প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রস্তুত কেন্দ্র
By PTI

Published : May 6, 2026 at 4:09 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 মে: এই দুই রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে আশা ব্যক্ত করে, ‘পিএম-শ্রী’ (PM SHRI) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রস্তুত কেন্দ্র।

শিক্ষা মন্ত্রকের সূত্রগুলি জানিয়েছে যে, উভয় রাজ্যের মুখ্য সচিবদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে। ওই চিঠিতে তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হবে যেন তাঁরা সরকারি স্কুলগুলিতে ‘প্রধানমন্ত্রী স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া’ (PM SHRI) প্রকল্প চালু করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে (MoU) যত দ্রুত সম্ভব স্বাক্ষর করেন।

একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কথায়, "কেন্দ্র আশাবাদী যে, রাজ্যগুলি এখন 'পিএম শ্রী' (PM SHRI) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুখ্যসচিবদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে।" পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন নিয়ে আসা সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। কর্মকর্তাদের ধারণা, এই পদক্ষেপের ফলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি 2020' (NEP 2020)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া -সহজতর হতে পারে।

এর আগে, তৃণমূল কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন তামিলনাড়ু সরকার কেন্দ্র-প্রযোজিত এই প্রকল্পে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় সমঝোতা স্মারকে (MoU) স্বাক্ষর করেনি। সূত্রের খবর, শিক্ষা মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গকে ‘ULLAS’ (Understanding Lifelong Learning for All in Society) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্যও অনুরোধ জানাবে৷ এই প্রকল্পটি মূলত বয়স্ক শিক্ষা এবং আজীবন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কেরল, কেন্দ্র সরকার 'পিএম শ্রী' (PM SHRI) চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জোর দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার 2025 সালের 23 অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে চুক্তিটির বাস্তবায়ন স্থগিত করে দেয়। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী বিজয়ের পর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরও মসৃণ হতে পারে। তবে, অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা সি জোসেফ বিজয়ের নেতৃত্বাধীন 'তামিলগা ভেত্রি কাজাগাম' (TVK) বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তামিলনাড়ুর পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত রয়ে গিয়েছে।

পিএম-শ্রী প্রকল্পের লক্ষ্য হল সারা দেশে 14,500-এরও বেশি বিদ্যালয়কে NEP 2020-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। এই ইস্যুটি এর আগে শিক্ষা খাতে অর্থায়ন নিয়ে কেন্দ্র এবং বিরোধী দল-শাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সমঝোতা স্মারকে (MoU) স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর, 2024-25 অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকার কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি এবং পঞ্জাব-সহ বেশ কিছু রাজ্যের ‘সমগ্র শিক্ষা’ প্রকল্পের তহবিল ছাড় করা থেকে বিরত থাকে কিংবা তা স্থগিত করে দেয়।

কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছে যে, ‘পিএম-শ্রী’ (PM SHRI) কাঠামোর আওতায় তহবিল পাওয়ার জন্য সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা অপরিহার্য ছিল ৷ অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষার অনুদানকে ‘এনইপি’ (NEP) এবং কেন্দ্র-চালিত বিভিন্ন প্রকল্পের স্বীকৃতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।

