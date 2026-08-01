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আগে ক্ষমা চান ! ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশি 'নৃশংসতা' নিয়ে মোদিকে তোপ কংগ্রেসের

বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের 'ভুল পথে চালিত সন্তান' বলে উল্লেখ করে তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ।

jairam ramesh
জয়রাম রমেশ (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 1:21 PM IST

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নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম ভিডিওকে কেন্দ্র করে ফের তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত । বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের 'ভুল পথে চালিত সন্তান' বলে উল্লেখ করে তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । পালটা আক্রমণ শানাল কংগ্রেস । দলের অভিযোগ, দেশের যুবসমাজের কাছে ক্ষমা চাওয়ার বদলে প্রধানমন্ত্রী 'সহানুভূতি আদায়ের রাজনীতি' বা 'ভিক্টিম কার্ড' খেলছেন ।

শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, "গত রাতে আত্মপ্রচারের চরম নজির গড়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, তিনি দেশের যুবকদের ক্ষমা করে দিয়েছেন । কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন তাঁরই । প্রশ্নফাঁসের জেরে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েছে । ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশি দমনপীড়ন হয়েছে ৷ তার জন্য যুবসমাজ চাইছে প্রধানমন্ত্রী দেশের কাছে ক্ষমান চান ।"

শুক্রবার রাতে ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, যন্তর মন্তরে আন্দোলনের সময় তাঁকে এবং তাঁর প্রয়াত মা'কেও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে । বিশেষ করে কিছু তরুণী প্রতিবাদকারীর মুখে সেই ভাষা শুনে তিনি ব্যথিত হয়েছেন বলে জানান । তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, সমাজে ক্ষোভ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই ক্ষোভকে ঘৃণায় পরিণত না করে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে ফেরানো প্রয়োজন । তাঁদের 'ভুল পথে পরিচালিত সন্তান' বলে উল্লেখ করে ক্ষমা করে দেওয়ার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী ।

এই মন্তব্যেরই কড়া সমালোচনা করেছেন জয়রাম । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নিজেকে 'অজৈব' বলে দাবি করলেও বাস্তবে তিনি রাজনৈতিকভাবে 'ভিক্টিম কার্ড' খেলতে অভ্যস্ত । একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করেন । সংসদ থেকে জনসভা- সব জায়গাতেই বিরোধীদের আক্রমণ করেন এবং তাঁর সমর্থকদের 'অশালীন ভাষা' ব্যবহারে মদত দেন বলেও দাবি কংগ্রেস নেতার ।

এতেই থেমে থাকেননি জয়রাম । প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে ঘিরে একের পর এক প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়েছে । পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি কড়াকড়ি ও বলপ্রয়োগের জন্যও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে দাবি করেন তিনি ।

কংগ্রেসের আক্রমণের তালিকায় উঠে এসেছে আরও একাধিক বিতর্কিত বিষয় । জয়রামের অভিযোগ, রামমন্দির ট্রাস্টকে ঘিরে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, 2016 সালের নোটবন্দির সিদ্ধান্ত এবং তার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষতির মতো বিষয়েও দেশের মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহি করা উচিত । তাঁর কথায়, "দেশ এখনও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনার অপেক্ষায় রয়েছে । প্রশ্ন শুধু একটির নয়, তালিকা অনেক দীর্ঘ ।"

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য এবং কংগ্রেসের পালটা আক্রমণ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । ছাত্র আন্দোলন, প্রশ্নফাঁস এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্র ও বিরোধীদের সংঘাত যে আগামী দিনে আরও তীব্র হবে, তা এই বাগযুদ্ধেই স্পষ্ট ।

TAGGED:

PM PLAYING VICTIM CARD
APOLOGISING FOR BRUTALITY
PROTESTING STUDENTS
মোদিকে তোপ কংগ্রেসের
JAIRAM RAMESH

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