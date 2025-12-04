দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে নামতেই 'বন্ধু' পুতিনকে জড়িয়ে ধরলেন মোদি

দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে নামতেই 'বন্ধু' পুতিনকে জড়িয়ে ধরলেন মোদি
দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৷
Published : December 4, 2025 at 7:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: দিল্লির পালাম সেনা ঘাঁটির বিমানবন্দরে নামল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান ৷ 'বন্ধু'কে স্বাগত জানাতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হাজির ছিলেন সেখানে ৷ বিছানো ছিল লাল কার্পেট ৷ পুতিন বিমান থেকে নামতেই তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ দু'জনে একে অপরকে আলিঙ্গন করে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ৷
বিমানবন্দরে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের এক ঝলক প্রদর্শন করলেন ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা ৷ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তা চাক্ষুষ করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে একটি দুধসাদা গাড়িতে ওঠেন পুতিন ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর 7, লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে রুশ প্রেসিডেন্টে নৈশভোজের আমন্ত্রণ ৷ ওই গাড়িতে পাশাপাশি বসে তাঁরা বাসভবনের দিকে রওনা দিলেন ৷ গত বছর জুলাইয়ে মস্কো সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানে তাঁকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক প্রেসিডেন্ট পুতিনের পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ ও তাঁকে লাল কার্পেটে স্বাগত জানানোর মুহূর্তের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে ৷ এমএফএ রাশিয়া লিখেছে, "রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন দু'দিনের ভারত সফরে গিয়েছেন ৷ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷"
তিন মাস আগে, 1 সেপ্টেম্বর চিনের তিয়ানজিন শহরে এসসিও সম্মেলনে এই গাড়িতে পাশাপাশি বসে সফর করেছিলেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ সেই ছবি পোস্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে দু'দিনের সফরে দিল্লি এসেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ ইতিমধ্য়ে রুশ প্রতিনিধিদের একটি দল ভারতে এসে পৌঁছেছে ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সাড়ে 11টার সময় তাঁর রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে ৷ এরপর নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউজে 23তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে ৷
দুপুর 1.50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করবেন ৷ বিকেল 3.40 মিনিটে একটি বাণিজ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পুতিন ৷ সন্ধ্যা 7টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে যোগ দেবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ রাত 9টা নাগাদ ফের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি ৷
🇷🇺🇮🇳 President Vladimir #Putin has arrived in India for a two-day state visit.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 4, 2025
The Russian leader received a warm personal welcome from Prime Minister @narendramodi.#DruzhbaDosti pic.twitter.com/jUeufbIdCv
এর আগে 2021 সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন ৷ 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ভারতে পা রাখলেন পুতিন ৷
ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের পর পশ্চিমি দেশগুলির একাধিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছে রাশিয়া ৷ এই সময়ে রাশিয়ার থেকে তুলনায় কম দামে বিপুল পরিমাণে অপরিশোধিত জ্বালানি কিনেছে ভারত ৷ কার্যত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারত ৷
2021 থেকে 2025 সাল- মাঝের এই চার বছরে বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে অনেক বদল হয়েছে ৷ চলতি বছরের 20 জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয় বার আসীন হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর বাড়তি 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন ৷ এর ফলে 50 শতাংশ শুল্কের কারণে আমেরিকার বাজারে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভারতীয় পণ্য ৷ সমস্যায় পড়েছে ভারতের রফতানিকারক সংস্থাগুলি ৷
ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনে ঘুরপথে রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছে ৷ এই তেল বিক্রির টাকা দিয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ৷ আমেরিকার সঙ্গে টানাপোড়েনের এই আবহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এই সফরে তাই বাড়তি গুরুত্ব পাবে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ৷
প্রতি বছর ভারত রাশিয়া থেকে আনুমানিক 65 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য ও পরিষেবা কিনে থাকে ৷ অন্যদিকে ভারত থেকে রাশিয়ার আমদানির মূল্য প্রায় 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ সরকারি সূত্রের খবর সারের ক্ষেত্রে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক চাঙ্গা করতে চায় ৷ এছাড়া ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সঙ্গে নয়াদিল্লি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চায় ৷ এনিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা হবে ৷
এই সম্মেলনের আগে এদিন ভারত ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা বৈঠক করেছেন ৷ ভারত রাশিয়ার থেকে S-400 মিসাইল সিস্টেম কিনবে বলে খবর ৷ এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সামরিক যন্ত্রপাতিও আমদানি করা হবে ৷ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে ৷
2018 সালে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে 5 ইউনিট S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার জন্য 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল ৷ সেই সময় আমেরিকা এনিয়ে আপত্তি তুললেও তাতে কর্ণপাত করেনি মোদি সরকার ৷ আমেরিকা সতর্ক করেছিল, এর ফলে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হতে পারে ভারতকে ৷
রাশিয়া ভারতকে Su-57 যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে পারে ৷ ক্রেমলিনের তরফে পেশকভ জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফরে এই বিষয়টিও আলোচনা হতে পারে ৷ কীভাবে পঞ্চম প্রজন্মের এই যুদ্ধ বিমান ভারতে পাঠাবে রাশিয়া, তা উত্থাপন হবে ৷