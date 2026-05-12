বাংলার কল্যাণ আমার অগ্রাধিকার, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালুর উদ্যোগকে স্বাগত মোদি'র

বাংলার কল্যাণ আমার অগ্রাধিকার, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালুর উদ্যোগকে স্বাগত মোদি'র
বঙ্গবাসী এবার সুবিধা পাবেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ৷ মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালুর ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : May 12, 2026 at 10:59 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 মে: মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার থেকেই বাংলায় বাস্তবায়িত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' ৷ এবার থেকে বাংলার মানুষও এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন ৷ পাবেন সুযোগ-সুবিধা ৷ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত বিজেপি সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি বলেন, এই 'ডাবল-ইঞ্জিন' সরকার কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে ।
সোমবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন যে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের এই প্রধান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে ৷ যার আওতায় প্রতি বছর প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা প্রদান করা হয় ।
পশ্চিমবঙ্গে আমার ভাই- বোনেদের কল্যাণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।— Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2026
এরপর দিন সোশাল মিডিয়ায় এক্স পোস্টে মোদি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের আমার ভাই ও বোনেদের কল্যাণই আমার কাছে সর্বাগ্রে ! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, রাজ্যের মানুষ এখন 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সুবিধা পাবেন । এটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, যা সর্বোচ্চ মানের এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে । একই সঙ্গে, এই 'ডাবল-ইঞ্জিন' সরকার কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে ।"
নিজের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের সভাপতিত্ব করার পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, নতুন বিজেপি সরকার ছয়টি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । এর মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৷ যার মূল লক্ষ্য রাজ্যে 'আসল পরিবর্তন' (প্রকৃত পরিবর্তন) নিয়ে আসা ।
বাংলায় ক্ষমতায় এসেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত চালুর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার । দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির অভিযোগ ছিল, আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে রাজ্যে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করতে দেয়নি । নির্বাচনী প্রচারেও বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত চালু করা হবে । শপথ নেওয়ার পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুতিই কার্যকর করল নতুন সরকার ।
পাশাপাশি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আগের সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে না । ফলে রাজ্যে পুরোনো সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও চালু থাকছে । দুই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পই এখন সমান্তরালভাবে চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
তৃণমূল কংগ্রেসকে এক বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । 294 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় গেরুয়া শিবির 207টি আসন দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় ৷ যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে 80-তে এসে ঠেকে ।