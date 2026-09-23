জি20-তে যোগ দিতে ডিসেম্বরেই আমেরিকা যেতে পারেন মোদি, যাবেন কানাডাতেও
Modi expected to visit US: ডিসেম্বরের 14 তারিখ থেকে জি20 সম্মেলন বসছে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ৷ সেখানেই যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদির ৷
By PTI
Published : September 23, 2026 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: শুল্ক যুদ্ধের আবহেই আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও ৷ এর আগে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরও জানিয়েছিলেন, জি20 সম্মেলনে যোগ দিতে ডিসেম্বরেই আমেরিকা যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ আমেরিকা থেকে কানাডা সফরেও যাবেন মোদি ৷ কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, ডিসেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কানাডা সফরের সম্ভাবনা রয়েছে।
ডিসেম্বরের 14 তারিখ থেকে জি20 সম্মেলন বসছে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ৷ সেখানেই যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদির ৷ এরপর সেখান থেকেই কানাডায় যাবেন তিনি ৷ আর মোদির কানাডা সফরের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কার্নি জানান, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো অগ্রগতি হয়েছে। মঙ্গলবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মার্ক কার্নি বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য আলোচনায় ভালো অগ্রগতি হচ্ছে। অনেক দিক থেকেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক ৷ দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সব ক্ষেত্রই উল্লেখযোগ্য।"
কানাডার প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, গত বছর জি20 সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আলোচনায় চলতি বছর জি20 সম্মেলনের আগেই বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা চূড়ান্ত করা হবে ৷ অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডার ডরালে 'ট্রাম্প ন্যাশনাল ডরাল মায়ামি' রিসর্টে 14 থেকে 15 ডিসেম্বর জি20 সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। সেখানেই যোগ দিতে যেতে পারেন মোদি ৷
অন্যদিকে, কার্নি বলেন, "যেহেতু ডিসেম্বরে জি20 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাই আমার ধারণা, ভারত নিশ্চিত করেছে ওই সময় প্রধানমন্ত্রী কানাডা সফরেও আসবেন। তবে, নির্দিষ্ট তারিখ এখনও জানা যায়নি ৷ যদিও তাঁর আতিথেয়তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।" এর আগে কার্নির আমন্ত্রণে জি7 সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি কানাডা সফরে গিয়েছিলেন। অর্থনীতিবিদ কার্নি, জাস্টিন ট্রুডোর বিদায়ের পর 2025 সালের মার্চ মাসে কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
2024 সালে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 8.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ভারত 4.2 বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি এবং 4.4 বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছিল। একই সময়ে সেবা খাতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 14.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যার মধ্যে ভারত সার্ভিস সেক্টরে 2.5 বিলিয়ন ডলারের রফতানি এবং 11.8 বিলিয়ন ডলারের আমদানি করেছিল।