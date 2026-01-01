ভোটের মরশুমে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে কলকাতা, উদ্বোধনে মোদি
রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানালেন, ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে কলকাতা ৷ রুট কলকাতা ও গুয়াহাটি ৷
Published : January 1, 2026 at 3:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি: বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে কলকাতা ৷ ভারতে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চলবে কলকাতা-গুয়াহাটির মধ্যে ৷ বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব একথা জানান ৷ তিনি এও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শীঘ্রই কলকাতা ও গুয়াহাটির মধ্যে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটির উদ্বোধন করবেন।
এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে রেলমন্ত্রী বলেন, "বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিষেবা আগামী 15-20 দিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে ৷" তিনি তারিখও জানিয়ে দিয়েছেন ৷ অশ্বিনী বলেন, "সম্ভবত 18 বা 19 জানুয়ারি চালু হয়ে যাবে ভারতের এই সেমি বুলেট ট্রেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জানিয়েছি যে, সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে ট্রেনটি চালু হওয়ার সঠিক তারিখ ঘোষণা করব।"
রেলমন্ত্রী এদিন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ভাড়া কত তাও জানিয়ে দিন ৷ তাঁর কথায়, "গুয়াহাটি-হাওড়া বিমান পরিষেবার খরচ প্রায় 6 থেকে 8 হাজার টাকা। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে, খাবার সহ থার্ড এসি (Third Class Air-Conditioned)-র ভাড়া হবে প্রায় 2300 টাকা ৷ সেকেন্ড এসি অর্থাৎ AC 2-Tier (2A)-র ভাড়া প্রায় 3000 টাকা ৷ ফার্স্ট এসি (First AC (1AC)-র ভাড়া প্রায় 3600 টাকা। এই ভাড়া মধ্যবিত্তদের কথা মাথায় রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে।"