মঙ্গলে তিনদিনের ভারত সফরে ফরাসি প্রেসিডেন্ট, মোদি-ম্যাক্রোঁ বৈঠকে বিশেষ নজর
এটি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর চতুর্থ ভারত সফর ৷ 17 ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটে নাগাদ দুই রাষ্ট্রনেতা মুম্বইয়ের লোকভবনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবেন বলে খবর ।
By PTI
Published : February 16, 2026 at 12:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 ফেব্রুয়ারি: মুম্বইয়ে মঙ্গলবার মুখোমুখি হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷ আর মোদি-ম্যাক্রোঁর এই বৈঠকে ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতির পর্যালোচনা উঠে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে । পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতিতে 'ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ 2026'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হবে এদিন ৷
সূত্রের খবর, মোদি এবং ম্যাক্রোঁর আলোচনা হবে মূলত দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে ৷ নতুন এবং উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে দুই দেশ কীভাবে আরও সফল এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার উপরও বিশেষ আলোকপাত করা হবে বৈঠকে । পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর নিজেদের মতবিনিময় করবেন বলেও মনে করা হচ্ছে ।
এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 17 ফেব্রুয়ারি মুম্বই সফরে যাবেন ৷ সেখানে তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন ৷" এই বৈঠকের সময়, দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন বলেও ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ 17 থেকে 19 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে আয়োজিত এআই ইমপ্যাক্ট শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে ভারত সফরে আসবেন ৷ এর পাশাপাশি মুম্বইতে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনেও যোগ দেবেন ম্যাক্রোঁ ।
অন্যদিকে, ফরাসি রাষ্ট্রনেতার ভারত সফর প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, "দুই রাষ্ট্রনেতাই হরাইজন রোডম্যাপ 2047-এ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন ৷"
উল্লেখ্য, এটি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর চতুর্থ ভারত সফর ৷ তবে মুম্বইয়ে তিনি এই প্রথম যাবেন । 17 ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটে নাগাদ দুই দেশের রাষ্ট্রনেতা মুম্বইয়ের লোকভবনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবেন । পরে, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মোদি এবং ম্যাক্রোঁ ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ-এর উদ্বোধন করবেন ৷ দুই দেশের নেতৃত্বে, ব্যবসায়ী, স্টার্ট-আপ, গবেষক এবং অন্যান্য উদ্ভাবকদের উপস্থিতিতে এই শীর্ষ সম্মলনে দুই রাষ্ট্রনেতাই বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
প্রসঙ্গে, ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ভারত সফরের জেরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এর আগে মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তারেক রহমান ৷ যদিও মোদির পরিবর্তে বাংলাদেশে নয়া সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ৷