তুমুল হট্টগোলে মুলতুবি লোকসভা, 'প্রধানমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন', কটাক্ষ রাহুল-প্রিয়াঙ্কা'র

প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানের লেখা বই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এই বইটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল ৷

Parliament Session 2026
সংসদে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিট্টু মুখোমুখি (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 4 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় ভাষণ দিতে এলে তাঁকে প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানের লেখা অটোবায়োগ্রাফি উপহার দেবেন ৷ বুধবার সকালে সংসদে দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ কিন্তু বিরোধীদের বিক্ষোভের ফলে সংসদের নিম্নকক্ষে মুলতুবি ঘোষণা হয় ৷ তাই প্রধানমন্ত্রী এদিন বক্তৃতা দিতে পারেননি ৷

প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানের লেখা জীবনী ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে চলতি বাজেট অধিবেশন ৷ এদিন সকালে কংগ্রেস সাংদ রাহুল গান্ধি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "আমার মনে হয় না, আজ প্রধানমন্ত্রী সাহস করে লোকসভায় আসতে পারবেন ৷ তিনি এলে আমি নিজে গিয়ে তাঁর হাতে এই বইটি তুলে দেব ৷ যাতে তিনি সত্যিটা কী, তা জানতে পারেন ৷"

এদিন সকাল থেকে একাধিকবার লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা হয় ৷ বিকেল 5টার কিছু আগে ফের সংসদের নিম্নকক্ষের অধিবেশন শুরু হলেও তা এদিনের মতো মুলতুবি ঘোষণা কর হয় ৷ এই আবহে রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় তাঁর সকালের ভিডিয়োটি পোস্ট করে লেখেন, "আমি ঠিক যেমনটা বলেছিলাম ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে আসবেন না ৷ কারণ তিনি ভয় পেয়েছেন ৷ তিনি সত্যের সম্মুখীন হতে চান না ৷"

তাঁর বোন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও একই সুরে কটাক্ষ করে বলেন, "তিনি (প্রধানমন্ত্রী) ভয় পেয়েছেন ৷ তাই হাউজে আসেননি ৷ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী (অশ্বিনী বৈষ্ণব) আর বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে তো বুলেট ট্রেনের গতিতে পালিয়ে গেলেন ৷"

প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানের লেখা বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এদিন সকালে সংসদ চত্বরে বইটি হাতে নিয়ে রাহুল বলেন, "কৈলাস পর্বতের কাছে চিনের ট্যাঙ্ক এসে গিয়েছে, কী করব ? তখন প্রথমে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং উত্তর দেননি ৷ এরপর তিনি এস জয়শঙ্কর (বিদেশমন্ত্রী), জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ও ফের রাজনাথজিকে জিজ্ঞাসা করেন ৷ কিন্তু কোনও উত্তর পাননি ৷ তখন তিনি রাজনাথজিকে ফোন করেন ৷ রাজনাথ সিং বলেন, আমি আমার টপকে (ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ) জিজ্ঞাসা করছি ৷ টপের নির্দেশ ছিল, চিনের বাহিনী এলে আমাদের জিজ্ঞাসা না-করে গুলি চালাবে না ৷ এদিকে নারাভানেজি ও তাঁর অধীনে সেনা চিনের ট্যাঙ্কের উপর গুলি চালাতে চেয়েছিলেন, কারণ তারা আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল ৷ নরেন্দ্র মোদিজি তাঁকে বার্তা দেন, 'যা উচিত মনে হয়, করো' ৷ তার মানে নরেন্দ্র মোদিজি নিজের কর্তব্য পালন করেননি ৷ নারাভানেজি এখানে পরিষ্কার লিখেছেন, আমার সত্যিই একা মনে হচ্ছিল ৷ পুরো প্রতিষ্ঠান আমাকে একঘরে করে দিয়েছিল ৷ সংসদে আমি এটাই বলছিলাম ৷ আর ওঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছেন ৷"

এদিকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির পাল্টা জবাবে বেশ কিছু বই নিয়ে লোকসভায় বক্তৃতা করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ৷ ওই বইগুলিতে গান্ধি পরিবারের সমালোচনা করা হয়েছে ৷ পরে তিনি ওই বইগুলি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেন ৷

RAHUL GANDHI
FORMER ARMY CHIEF M M NARAVANE
NARAVANE AUTOBIOGRAPHY
রাহুল গান্ধি
BUDGET SESSION 2026

