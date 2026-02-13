'দুই দেশের শান্তি-সমৃদ্ধিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ', তারেককে ফোনে বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির
বাংলাদেশে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জয়ী হয়েছে বিএনপি ৷ এদিন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফোন করে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : February 13, 2026 at 7:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 ফেব্রুয়ারি: আওয়ামী লীগ হীন বাংলাদেশে ধানের শিষের ঝড় উঠেছে ৷ এই আবহে শুক্রবার সকালে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিএনপি নেতাই যে বাংলাদেশের হবু প্রধানমন্ত্রী, তা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ পরে দুপুরে খালেদা-পুত্রকে ফোন করে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ 20 বছর পর দেশে সরকার গড়তে চলেছে বিএনপি ৷
তিনি নিজে বিষয়টি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "মিস্টার তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে আনন্দিত বোধ করছি ৷ বাংলাদেশের নির্বাচনে এই অবিস্মরণীয় জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালাম ৷ বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টাকে আমার সমর্থন জানিয়েছি ৷ আমদের দুই পড়শি দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন অনেক গভীরে প্রোথিত ৷ আমাদের দুই দেশের মানুষের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা ফের নিশ্চিত করেছি ৷"
2024 সালের 5 অগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন ৷ পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের ৷ এর তিনদিন পর 8 অগস্ট প্যারিস থেকে ঢাকায় ফিরে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা হন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ এই সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নানা কারণে তিক্ত হয়েছে ৷ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে ৷ এবার তারেক রহমান বাংলাদেশের হাল ধরলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক কি ফিরবে ? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত জামাত-বিরোধী বিএনপি শাসনে দুই দেশের সম্পর্ক ফের চাঙ্গা হতে পারে ৷
17 বছর স্বেচ্ছা-নির্বাসন কাটিয়ে গত 25 ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফেরেন খালেদা জিয়া ও জিয়াউর রহমানের বড় ছেলে তারেক রহমান ৷ তাঁর নেতৃত্বেই 12 ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়েছে বিএনপি ৷ 300টি আসনের মধ্যে 200টিরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছে আওয়ামী বিরোধী এই দল ৷ জামাতের দখলে গিয়েছে 75টি আসন ৷ দেশের নির্বাচন কমিশন এখনও চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করেনি ৷ আওয়ামী লীগের ভোটে লড়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশের প্রশাসন ৷
এর আগে এদিন সকালেই সোশাল মিডিয়ায় তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে বাংলা ভাষায় দু'টি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি লেখেন, "আমি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপিকে নির্ণায়ক বিজয়ের অভিমুখে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনাব তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ৷ এই ফলাফল আপনার নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতিফলন ৷ ভারত একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে ৷ আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং আমাদের অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি ৷" এই পোস্টের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপিও ৷