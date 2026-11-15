মাওবাদী সন্ত্রাসের শিকার আদিবাসী সম্প্রদায়, বিরসা মুণ্ডার জন্মদিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

মাওবাদী সন্ত্রাসের শিকার আদিবাসী সম্প্রদায়, বিরসা মুণ্ডার জন্মদিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
PM Modi pays tribute to Birsa Munda: আদিবাসী 'লোক নায়ক' বিরসা মুন্ডার 151তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
By PTI
Published : November 15, 2026 at 4:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: মাওবাদী হিংসার কারণে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগের সরকারগুলির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু করেনি ।
এদিন আদিবাসী 'লোক নায়ক' বিরসা মুন্ডার 151তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকে ৷ 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' উপলক্ষে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মাওবাদীরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল । অথচ তৎকালীন সরকারগুলি কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।"
আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার 151তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে আয়োজিত ‘জনজাতীয় গৌরব দিবস’ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে মোদি বলেন, "আদিবাসী সম্প্রদায় সবসময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।"
প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকার দীর্ঘকাল ধরে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত আদিবাসী এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ৷ এর জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দও করেছে কেন্দ্র। দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের অন্যতম বড় অর্জন 50 কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্যসীমার বাইরে নিয়ে আসা।"
এই অনুষ্ঠানে মোদি প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা মূল্যের 246টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য আদিবাসী এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকার সুযোগ এবং সামাজিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা। 246টি প্রকল্পের মধ্যে 173টির উদ্বোধন করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য 38টি ‘একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়’ এবং ‘প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান’-এর আওতায় 100টি বহুমুখী কেন্দ্র।
এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে হিন্দিতে এক পোস্টে লেখেন, "বিরসা মুন্ডা-র সাহস, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকার বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে যাবে।" তাঁর কথায়, "বিরসা মুন্ডার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদা, সুযোগ এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"
মোদি দেশ গঠনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং তাদের সম্মান জানানোর জন্যও জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে 2021 সাল থেকে প্রতি বছর 15 নভেম্বর 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন করা হয়।