ভারতের বড় বিনিয়োগের ঘোষণা করল এয়ারট্রাঙ্ক, 'গতি পাবে ডিজিটাল অর্থনীতি', পোস্ট মোদির

ভারতের বড় বিনিয়োগের ঘোষণা করল এয়ারট্রাঙ্ক, 'গতি পাবে ডিজিটাল অর্থনীতি', পোস্ট মোদির
এয়ারট্রাঙ্ক ভারতে 3 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে ৷ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন সংস্থার সিইও ৷
Published : June 5, 2026 at 8:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 জুন: প্রযুক্তির দুনিয়ায় বড় বিনিয়োগের খবর ৷ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন এশিয়া-প্যাসিফিক ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রযুক্তি কোম্পানি এয়ারট্রাঙ্ক ভারতে বিপুল বিনিয়োগ করতে চলেছে ৷ এদিন সংস্থার সিইও রবীন খুদা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন ৷
এরপর প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "এয়ারট্রাঙ্ক ভারতে 3 লক্ষ কোটি টাকা (30 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে ৷ তারা 5 GW (গিগাওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে ৷ এটা দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামোর বাস্তুতন্ত্রের বৃহত্তম প্রস্তাবিত বিনিয়োগগুলির মধ্যে অন্যতম ৷ ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়নের যাত্রায় একটা স্মরণীয় গতি ৷"
প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন, এই ধরনের বিনিয়োগের ফলে এআই এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে বিশ্বে গ্লোবাল হাব হয়ে উঠবে ভারত ৷ পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে ৷ স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলকে মজবুত করবে এবং উদ্ভাবনের নেতৃত্বে অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷ তিনি বলেন, "এটা পরিষ্কার, বিশ্বের ডিজিটাল অর্থনীতি ভারতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷" এয়ারট্রাঙ্ক ক্লাউড, কনটেন্টের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ৷ এই সংস্থা ডেটা সেন্টার তৈরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং এশিয়া-প্যাসিফিক ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রযুক্তি সংস্থা ৷
এয়ারট্রাঙ্ক সংস্থার সিইও খুদা জানান, ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিশন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ভারতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করেছে ৷ তিনি বলেন, "ভারতের সেই মাপকাঠি আছে, মেধা আছে এবং বিশ্বের এআই-এর পাওয়ার হাউজ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চাকাঙ্খাও আছে ৷ এআই এই লক্ষ্য পূরণে পাশে থাকতে পেরে উচ্ছ্বসিত ৷"
চলতি বছরের এপ্রিলে 'লুমিনা ক্লাউডইনফ্রা' অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে এয়ারট্রাঙ্ক ৷ এই অধিগ্রহণের ফলে ভারতে এয়ারট্রাঙ্কের মুম্বই, চেন্নাই ও হায়দরাবাদ জুড়ে মোট 600 মেগাওয়াট ক্ষমতার ডেটা সেন্টার স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ সংস্থার ডেটা সেন্টার ক্যাম্পাসগুলি নির্ভরযোগ্যতা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং জ্বালানি ও জলের সাশ্রয়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পখাতে শীর্ষস্থানে রয়েছে ৷
2015 সালে প্রতিষ্ঠা হয় এয়ারট্রাঙ্ক সংস্থার ৷ 2017 সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ও বৃহত্তম হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার স্থাপন করে এয়ারট্রাঙ্ক । এরপর দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং বর্তমানে এপিএমই (APME) অঞ্চল জুড়ে হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের একটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করছে ৷