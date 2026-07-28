বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে অসম সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে কেন্দ্র: প্রধানমন্ত্রী
বন্য়া কবলিত অসমের পাশে থাকার বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ বৈঠক সাংসদ-মন্ত্রীদের সঙ্গে ৷ প্রধানমন্ত্রীকে পালটা ধন্যবাদ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ৷
By PTI
Published : July 28, 2026 at 6:32 PM IST
নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটি, 28 জুলাই: অসমের বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্গতদের পাশে রয়েছে তাঁর সরকার, মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়া মারফত এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের বন্যাদুর্গত মানুষদের ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অসম সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে । সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এদিন অসমের বিজেপি সাংসদ এবং অসম থেকে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ৷
এদিকে অসমের বন্যা পরিস্থিতির দিকে ‘ব্যক্তিগতভাবে নজর’ রাখার জন্য এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা । তিনি জানান, রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি গ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এবং বন্যাদুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে যাচ্ছে ।
উল্লেখ্য, অসমের বন্যা পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ ৷ এবছর বন্যায় এখনও পর্যন্ত 68 জনের মৃত্যু হয়েছে । অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-এর তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় রাজ্যের ছয়টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত ৷ এই ছ’টি জেলা হল — শিবসাগর, গোলাঘাট, চরাইদেও, জোরহাট, নগাঁও ও কামরূপ (মেট্রোপলিটন) ৷ এই এলাকার 4 লক্ষ 45 হাজার 495 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয়ের জন্য বর্তমানে মোট 90টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে ৷ সেখানে 28 হাজার 695 জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন । পাশাপাশি, 94টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রও চালু রয়েছে ।
মঙ্গলবার এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সংসদ ভবন চত্বরে তিনি অসম থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ এবং দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনেওয়াল (কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ পরিবহণ মন্ত্রী) ও পবিত্র মারঘেরিটার (বিদেশ প্রতিমন্ত্রী) সঙ্গে কথা বলেন ৷ পরে অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে অসমের বন্যা নিয়ে লিখেছেন, ‘‘অসমের সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি । ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অসম সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে । আমি সকলের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি ৷’’
Met MPs from Assam and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state.— Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2026
The Centre is working closely with the Assam Government in assisting those affected. I pray for everyone's safety and well-being. pic.twitter.com/wFlxc198f8
অসমের বন্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পোস্টটি শেয়ার করেন রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা৷ সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীজি, এই বিষয়টিতে ব্যক্তিগতভাবে নজর দেওয়ার জন্য এবং অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সরেজমিন খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ।’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘আপনার নেতৃত্বে আমরা জনগণের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছি এবং এখনও পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি ৷" হিমন্ত জানান, বন্যা-কবলিত অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং উদ্ধার করা সবাইকে ত্রাণ শিবিরে রেখে উপযুক্ত খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
এখানেই শেষ নয়, সোশাল মিডিয়ায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, ‘‘পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চিত করতে আমরা দিন-রাত 24 ঘণ্টা কাজ করে যাব এবং এরপর আমাদের জনগণের সহায়তার জন্য পুনর্বাসনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পেশ করব, যা 'জন-অংশীদারিত্ব'-এর নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে ৷’’ এর আগে শনিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেদিনই অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে দু’জনের মধ্যে কথা হয়েছিল ৷ তখনই প্রধানমন্ত্রী এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অসমকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷
এদিকে অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি হওয়া বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মী-সহ একাধিক সংস্থা উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় 67টি নৌকা মোতায়েন করা হয়েছে । এএসডিএমএ জানিয়েছে, 37139.52 হেক্টর কৃষিজমি এখনও জলমগ্ন হয়ে আছে এবং 26 হাজার 679টি গবাদি পশু ভেসে গিয়েছে ।
তাদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে । সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে ৷ নতুন করে কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি এবং বেশ কয়েকটি জেলায় জলের স্তর কমতে শুরু করেছে । একটি কেন্দ্রীয় দল বর্তমান বন্যা পরিস্থিতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর অন্যতম শিবসাগর পরিদর্শন করেছে এবং রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে ।