ভারত কখনও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নোয়াবে না, পহেলগাঁও হামলার এক বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

হামলায় নিহতদের স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, দেশ কখনও সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করবে না ।

PM Modi Remembers PAHALGAM ATTACK
পহেলগাঁওয়ের এক বছরে নিহতদের স্মরণ (IANS)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 12:10 PM IST

নয়াদিল্লি, 22 এপ্রিল: দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার এক বছর পূর্ণ হল বুধবার ৷ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের হাতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "ভারত এই শোকের মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ ভারত কখনও সন্ত্রাসবাদের কাছে নতি স্বীকার করবে না ৷ সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ষড়যন্ত্রও সফল হতে দেবে না ।"

সাম্প্রতিক বছরে অসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে চালানো সবচেয়ে নৃশংস ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম এই পহেলগাঁও হামলা ৷ এই হামলায় পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা গত বছর এদিনই বৈসরন উপত্যকায় 26 জন নিরীহ পর্যটককে তাদের ধর্ম পরিচয় জেনে একের পর এক গুলি করে খুন করে । জানা যায়, 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (The Resistance Front) নামের একটি গোষ্ঠী, যা পাকিস্তান-ভিত্তিক লস্কর-ই-তৈবারই একটি শাখা সংগঠন এই হামলা চালিয়েছিল ।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে লিখেছেন, "গত বছরের এই দিনে পহেলগাঁওয়ে সংঘটিত সেই নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় যারা প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই নিরপরাধ মানুষদের আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি । তাঁদের কখনও আমরা ভুলব না । এই অপূরণীয় ক্ষতি সামলে ওঠার কঠিন সময়ে, আমার সমবেদনা ও সহমর্মিতা নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর পাশে রয়েছে ।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "জাতি হিসেবে, আমরা শোক ও সংকল্পের ক্ষেত্রে আজ ঐক্যবদ্ধ । ভারত কখনও কোনও ধরণের সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করবে না । সন্ত্রাসীদের জঘন্য ষড়যন্ত্র কখনও সফল হবে না ।"

অন্যদিকে, নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, "ভারত বা দেশের নাগরিকদের ক্ষতি করার যে কোনও অপচেষ্টার জবাব দেওয়া হবে পূর্ণ শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে ।" 'এক্স' পোস্টের এক বার্তায় রাজনাথ সিং বলেন, "22 এপ্রিল, 2025 জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সংঘটিত সেই কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই নিরপরাধ মানুষদের আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি । নিহতদের প্রিয়জন ও পরিবারবর্গের অন্তহীন বেদনার আমরাও অংশীদার । আমাদের জাতির উপর যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমরা কখনও ভুলব না ।"

তিনি আরও বলেন, "ভারত দশকের পর দশক ধরে সীমান্ত-পারের সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে আসছে ৷ কিন্তু বর্তমানে আমাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত দৃঢ়, সুনিশ্চিত এবং অটল । আমাদের সুদৃঢ় ও নির্ণায়ক পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, আমাদের জনগণের ক্ষতি করার কিংবা আমাদের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার যে কোনও প্রচেষ্টার জবাব দেওয়া হবে পূর্ণ শক্তি ও স্পষ্টতার সঙ্গে ।"

এই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের মধ্যে ছিলেন 25 জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন ৷ তিনি পর্যটকদের বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন । নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন সদ্যবিবাহিত দম্পতি; এছাড়া অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চোখের সামনেই খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে । এর জবাবে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী 6 ও 7 মে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে । সেনার এই অভিযানকে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা একাধিক সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয় ৷

