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দেশভাগের 'বিভীষিকা'কে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর, লালকেল্লায় প্রথমবার গাওয়া হবে বন্দে মাতরম

এবছর ‘বন্দে মাতরম’-এর 150 বছর, এই সঙ্গীত ও তার ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমবার লালকেল্লায় এই গান গাওয়া হবে।

PM Narendra Modi on Partition
দেশভাগের 'বিভীষিকা'কে স্মরণ প্রধানমন্ত্রী মোদির (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 10:27 AM IST

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নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শুক্রবার দেশভাগের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 1947 সালে দেশভাগের শিকার হওয়া মানুষদের কথাও মনে করেছেন তিনি ।

দেশভাগের পরবর্তী দাঙ্গা ও ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণে মোদি সরকার 2021 সাল থেকে 14 অগস্ট দিনটিকে 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস' (Partition Horrors Remembrance Day) হিসেবে পালন করে আসছে । এদিন এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ আমরা 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস' পালন করছি । দেশভাগের ফলে যাঁরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের সাহসিকতাকে আমরা স্মরণ করছি । ইতিহাসের সেই মুহূর্তটি বহু মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, বহু পরিবার নিজেদের ভিটেমাটি ও প্রিয়জনদের হারিয়েছিল এবং অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল মানুষকে ।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "সেই চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষ শূন্য থেকে নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে তুলেছিল ৷ প্রতিকূলতাকে সাফল্যে পরিণত করেছিল ৷ দেশের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানও রেখেছেন তাঁরা ।" তাঁর মতে, সেইসব মানুষদের জীবনগাথা সকলকে অদম্য মানসিক শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয় । মোদি বলেন, "এই দিনটি যেন আমাদের দেশে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে ৷ 'বিকশিত ভারত' (Viksit Bharat) গড়ার লক্ষ্যে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছি ।" প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, "আসুন, আমরা পারস্পরিক সদিচ্ছা ও ঐক্যের জাতীয় চেতনাকে আরও শক্তিশালী করে তুলি ।"

শনিবার দেশ 80 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে। দিল্লির লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি জাতির উদ্দেশে ভাষণও দেবেন ৷ প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং জানান, এবছর ‘বন্দে মাতরম’-এর 150 বছর পূর্ণ হচ্ছে ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করা এই সঙ্গীত ও তার ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমবার লালকেল্লায় এই গান গাওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় পৌঁছনোর পরই ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এরপর তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। প্রতিরক্ষা সচিব আরও জানান, 2047 সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের তরুণ প্রজন্মের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবারের উদযাপনে ‘যুব শক্তি’কেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

TAGGED:

PM MODI PARTITION
INDEPENDENCE DAY 2026
প্রধানমন্ত্রী মোদি
স্বাধীনতা দিবস
PM NARENDRA MODI ON PARTITION

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