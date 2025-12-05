লক্ষাধিক মানুষের অনুপ্রেরণা, পুতিনকে রুশ ভাষায় লেখা গীতা উপহার মোদির

লক্ষাধিক মানুষের অনুপ্রেরণা, পুতিনকে রুশ ভাষায় লেখা গীতা উপহার মোদির
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্য একান্ত নৈশভোজের আয়োজন করেন মোদি ৷ এরপরই বিশেষ উপহারটি তুলে দেন 'বন্ধু' পুতিনের হাতে ৷
নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সেনাঘাঁটির পালাম বিমানবন্দরে নামতেই প্রোটোকল ভেঙে 'বন্ধু' পুতিনকে স্বাগত জানাতে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একে অপরকে করমর্দন ও আলিঙ্গন করে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ এরপর একই গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে রওনা দেন ৷ বাসভবনে পৌঁছনোর পর রাতে 'বন্ধু' পুতিনকে বিশেষ উপহার দিলেন মোদি ৷
এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সেই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জানান, একখানি গীতা উপহার দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে ৷ তবে তা রুশ ভাষায় অনুবাদিত ৷ যাতে সহজেই তা বোধগম্য হয় রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে ৷ বিশেষ এই উপহারের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ার পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "গীতার শিক্ষা পৃথিবীজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয় ।"
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দু'দিনের ভারত সফরে এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ এদিন রাতে দিল্লির 7, লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁর জন্য একান্ত নৈশভোজের আয়োজন করেন মোদি । শুক্রবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তাঁরা ৷ আলোচনা হবে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে ৷ মার্কিন বর্ধিত শুল্কনীতির আবহে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষক মহলের একাংশ ৷
গত বছর জুলাইয়ে মস্কো সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানে তাঁকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ সেই আমন্ত্রণে মোদির যোগদানের চার বছর পর ভারতে পা রাখলেন পুতিন ৷ শুক্রবার সফরের দ্বিতীয় দিনে মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনেও যোগদান করবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ বিদেশমন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সাড়ে 11টার সময় রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে তাঁর ৷ এরপর নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউসে 23তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে ৷
দুপুর 1.50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ এরপর দু'জনে বিকেল 3.40 মিনিটে একটি বাণিজ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ৷ সন্ধ্যা 7টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে যোগ দেবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ রাত 9টা নাগাদ ফের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি ৷
প্রাক্তন কূটনীতিক অরুণ সিং ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের তাৎপর্যতা প্রসঙ্গে বছরের পর বছর ধরে নয়াদিল্লিকে যে রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সহায়তা প্রদান করে আসছে মস্কো, তার রূপরেখা তুলে ধরেন । বলেন, "পুতিনের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমি দুইবার মস্কোতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছি ৷ সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় এবং তারপর 1990-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়ান ফেডারেশনে ভারতের হয়ে দায়িত্ব পালন করেছি । সেই সময় আমি বুঝি, দুই দেশের সহযোগিতার একটি ঐতিহাসিক প্রকৃতি রয়েছে ৷"