আইএনএস বিক্রান্তেই ঘুম উড়েছিল পাকিস্তানের, নৌসেনায় দীপাবলি উদ্‌যাপনে মন্তব্য মোদির

এই দীপাবলি দেশের নৌসেনার সঙ্গে কাটালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ গতকাল তিনি গোয়া উপকূলে দেশের যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্তে পৌঁছন ৷

PM Narendra Modi on board INS Vikrant
ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : October 20, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 3:01 PM IST

পানাজি, 20 অক্টোবর: পাক সেনার বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরে ভারতের ত্রি-শক্তির সহযোগিতা ছিল অভূতপূর্ব ৷ সেই চাপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান ৷ দীপাবলির সকালে গোয়া উপকূলে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত-এ দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি, দেশে মাওবাদী নিকেশ অভিযানের সাফল্যের বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি ৷

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মাওবাদী হিংসা থেকে মুক্তি ভারতের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ৷ 2014 সালের আগে প্রায় 125টি জেলা মাওবাদীদের কবজায় ছিল ৷ এখন 11টি জেলায় সেই প্রভাব রয়েছে ৷ আগে যে সব জেলা মাওবাদীরা নিজেদের দখলে রেখেছিল, এবার সেখানে মানুষ দীপাবলি উদযাপন করবে ৷ 90 শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছি ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী, মাওবাদীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে নিরাপত্তাবাহিনী ৷ তরুণরা মাওবাদী আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ভুল পথে চলে যেত ৷ এখন তাঁরা 303 রাইফেল সমর্পণ করেছে ৷ তাঁরা সংবিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ৷"

প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রী সেনার সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেন ৷ এবার তিনি গোয়া উপকূলে আইএনএস বিক্রান্ত যুদ্ধজাহাজে নৌসেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ গতকাল তিনি নৌসেনার সঙ্গে নৈশভোজ সারেন ৷ রাতে এই যুদ্ধজাহাজেই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেই ছবিও তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷

সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "মানুষ দীপাবলিতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসে ৷ আমারও তাই ৷ প্রতি বছর আমি সেনা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে দেখা করি ৷ তারা আমাদের দেশকে নিরাপদে রাখার জন্য কাজ করে ছেলে ৷ সাহসী নৌসেনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে আমি আনন্দিত ৷"

আইএনএস বিক্রান্ত যুদ্ধজাহাজ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "এই কয়েক মাস আগের কথা ৷ আমরা দেখেছি আইএনএস বিক্রান্তের নামে পাকিস্তানের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল ৷ যার নামই শত্রুদের সাহসকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল, তার নাম আইএনএস বিক্রান্ত ৷ এই উৎসবের আবহে আমি আমাদের সেনাকে স্যালুট জানাই ৷" এদিন নিরাপত্তাবাহিনীর দৃঢ়তা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

তিন বাহিনীর সেনাকে স্যালুট জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতীয় নৌসেনা যে ভীতির সঞ্চার করেছিল, ভারতীয় বায়ুসেনার দুর্দান্ত রণকৌশল, ভারতীয় সেনার সাহস এবং তিন বাহিনীর শক্তিশালী সমন্বয় অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানকে তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণে বাধ্য করে ৷ আজ আরও একবার আইএনএস বিক্রান্তের এই পবিত্র ও পরাক্রমী সাধনাস্থল থেকে ফের একবার তিন বাহিনীর জওয়ানদের স্যালুট করছি ৷"

তিনি বলেন, "আইএনএস বিক্রান্ত শুধু একটা যুদ্ধজাহাজ মাত্র নয়, একুশ শতকের ভারতের কঠিন পরিশ্রম, মেধা, দায়বদ্ধতার প্রমাণ ৷ ভারতীয় নৌসেনা ভারত মহাসাগরের রক্ষক ৷"

তিনি আরও বলেন, "গত এক দশকে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎপাদন হয়েছে তিনগুণেরও বেশি ৷ শুধু গত বছরে 1.5 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে রেকর্ড গড়েছিল ৷ 2014 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত 40টিরও বেশি নৌসেনার জন্য যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন ভারতে তৈরি করা হয়েছে ৷ এখন গড়ে প্রতি 40 বছরে একটি করে নতুন যুদ্ধজাহাজ বা সাবমেরিন তৈরি হচ্ছে ভারতে ৷ নৌসেনায় নিযুক্ত হচ্ছে ৷ আমাদের ব্রহ্মস ও আকাশের মতো ক্ষেপণাস্ত্র অপারেশন সিঁদুরে তাদের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে ৷ এখন বিশ্বে অনেক দেশ এই ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে চাইছে ৷"

রবিবার রাতে যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্তে কাটানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "গতকাল রাতে আমি আইএনএস বিক্রান্তে কাটিয়েছি ৷ সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন ৷ আপনারা শক্তি আর উৎসাহে ভরপুর ছিলেন ৷ গতকাল আপনারা দেশপ্রেমের গান গাইছিলেন ৷ আপনারা যেভাবে অপারেশন সিঁদুরকে আপনাদের গানে বর্ণনা করেছেন, তা অবর্ণনীয় ৷ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও জওয়ানের অভিজ্ঞতা শব্দে প্রকাশ করা কখনও সম্ভব নয় ৷"

দেশের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ফ্লাইট ডেকে থাকা মিগ 29কে যুদ্ধবিমানের এয়ার পাওয়ার ডেমো দেখেন ৷ যুদ্ধজাহাজের ডেক থেকে মিগ-21কে যুদ্ধজাহাজের উড়ান এবং স্বল্প দূরত্বে গিয়ে ডেকে অবতরণ করাকে এয়ার পাওয়ার ডেমো বলা হয় ৷ রাতে ও দিনে- দুই সময়ে এই উড়ান চাক্ষুষ করেন তিনি ৷

