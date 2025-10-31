একতা দিবসে দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর দৃঢ় অঙ্গীকার মোদির
জন্মসার্ধশতবর্ষে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিরাট মূর্তিতে ফুল অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর ৷ দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী হঠাতে ও নকশাল-মাওবাদ মুক্ত করতে আহ্বান মোদির ৷
Published : October 31, 2025 at 10:08 AM IST
একতা নগর (গুজরাত), 31 অক্টোবর: ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মবার্ষিকীতে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'জাতীয় একতা দিবস' ৷ শুক্রবার গুজরাতের স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে সর্দার প্যাটেলের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আর এদিনও প্রধানমন্ত্রীর গলায় উঠে এসেছে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ ৷ 12 রাজ্যে এসআইআরের মধ্য়েই এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ, আমাদের জাতির ঐক্য এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য গুরুতর হুমকির সম্মুখীন । কয়েক দশক ধরে, অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশে ঢুকে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করছে ৷"
একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অনুপ্রবেশ নিয়ে বলেন, "দেশ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । জাতীয় একতা দিবসে, আমাদের দেশ থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে অপসারণের অঙ্গীকার করা উচিত ৷" অন্যদিকে, মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কাজকে তুলে ধরে মোদি জানান, দেশ থেকে নকশালবাদ এবং মাওবাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তার সরকার থামবে না । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রসেকে আক্রমণ করতে গিয়ে দাবি করেন, সর্দার প্যাটেল অন্যান্য রাজ্যের মতো সমগ্র কাশ্মীরকে ভারতে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তা হতে দেননি ।
স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছে জাতীয় একতা দিবসের কুচকাওয়াজের পর সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, "সর্দার প্যাটেল সমগ্র কাশ্মীরকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেমন তিনি অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে করেছিলেন । কিন্তু নেহেরুজি তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করতে দেননি । কাশ্মীরকে বিভক্ত করা হয়েছিল, একটি পৃথক সংবিধান এবং একটি পৃথক পতাকা দেওয়া হয়েছিল ৷ কংগ্রেসের ভুলের কারণে জাতি কয়েক দশক ধরে সেই ভোগান্তি সহ্য করেছে ৷"
#WATCH | Gujarat | Prime Minister Narendra Modi administers the oath of unity on the occasion of Rashtriya Ekta Diwas, the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. #SardarPatel150— ANI (@ANI) October 31, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/3ezrQZZoJO
এদিন সকালে মোদি গুজরাতের নর্মদা জেলার একতা নগরের কাছে অবস্থিত 182 মিটার উঁচু সর্দার প্যাটেলের মূর্তির কাছে পৌঁছন ৷ ফুল অর্পণ করে ভারতের লৌহমানবকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী । শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ৷ সেখানেও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিন জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শপথও নেন তিনি । সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমি আমাদের দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য শপথ নিচ্ছি ৷ এই উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করছি ।"
তিনি আরও বলেন, "জাতীয় ঐক্যের চেতনায় আমি শপথ গ্রহণ করছি ৷ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নিজেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করছি । একতার শপথ বা ঐক্যের অঙ্গীকার, ভারতের জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করার গভীর সংকল্পে আমি নিয়োজিত ।"
India pays homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th Jayanti. He was the driving force behind India’s integration, thus shaping our nation’s destiny in its formative years. His unwavering commitment to national integrity, good governance and public service continues to… pic.twitter.com/7quK4qiHdN— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
প্রসঙ্গত, 2014 সাল থেকে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই, 31 অক্টোবর প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী জাতীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) হিসাবে পালিত হচ্ছে । এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল জাতীয় একতা দিবস কুচকাওয়াজ ৷ বিএসএফ এবং সিআরপিএফের মতো আধাসামরিক বাহিনী এবং বিভিন্ন রাজ্য পুলিশ বাহিনী এই কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েেছিল ৷ এই বছর প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়ার আদলে এই কুচকাওয়াজ আয়োজন করা হয় ৷ এর আগে সোশাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতের একীকরণের মূল শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।
এক্স হ্য়ান্ডেলে মোদি লিখেছেন, "সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 তম জন্মবার্ষিকীতে ভারত তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে । তিনি ভারতের একীকরণের পিছনের চালিকাশক্তি ছিলেন ৷ গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের জাতির ভাগ্য গঠন করেছিলেন তিনি । জাতীয় অখণ্ডতা, সুশাসন এবং জনসেবার প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে । আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভর ভারতের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকেও এগিয়ে নিয়ে যাব ৷"