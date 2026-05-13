জ্বালানি সাশ্রয়ে নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন মোদি

জ্বালানি সাশ্রয়ে নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন মোদি
প্রধানমন্ত্রীকে অনুসরণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বাসভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখা গেল অর্ধেক গাড়ি রয়েছে তাঁর কনভয়ে ।
Published : May 13, 2026 at 12:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এবার কনভয়ের বহর কমানোর সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁরই পথে হাঁটলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ৷
জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা 50 শতাংশ কমিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন । আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও তাঁর কনভয়ের আকার কমিয়ে এনেছেন ৷ অর্ধেকেরও কম করেছেন ।
এদিন সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বাসভবন থেকে বেরোনোর সময় দেখা গেল অর্ধেক গাড়ি রয়েছে তাঁর কনভয়ে । সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এই গাড়ির সংখ্যা কমানোর প্রক্রিয়াটি এমনভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে, যাতে নিরাপত্তার অপরিহার্য বিষয়গুলি কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয় । রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন নতুন করে কনভয়ের জন্য কোনও গাড়ি কেনা যাবে না ৷ যেখানে সম্ভব, তাঁর গাড়িবহরে (কনভয়) বৈদ্যুতিক যানবাহন (Electric Vehicles) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
এর আগে গত রবিবার, প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের জ্বালানি খরচ কমিয়ে গণপরিবহণ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন । তিনি মানুষকে অন্তত এক বছরের জন্য সোনা কেনা কমিয়ে ফেলারও অনুরোধ করেছিলেন ।