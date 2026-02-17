স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির প্রচেষ্টায় ভারত ও ফ্রান্স, ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক মোদির

স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির প্রচেষ্টায় ভারত ও ফ্রান্স, ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক মোদির
তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷ মঙ্গলবার মুম্বইয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 20টি বিষয়ে ভারত-ফ্রান্স চুক্তি হয়েছে ৷
Published : February 17, 2026 at 8:53 PM IST
মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: AI সামিটে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷ মঙ্গলবার মুম্বইয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মুম্বইয়ে ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয় ৷
বৈঠক শেষে মোদি জানান, দুই দেশের মধ্যে প্রায় 20টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ সেগুলি হল প্রতিরক্ষা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য-সহ আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে ৷ জানানো হয়েছে, এই বিষয়গুলি নিয়ে যৌথভাবে কাজ করবে ভারত ও ফ্রান্স ৷
গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠক শেষে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন নরেন্দ্র মোদি এবং ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আজ সারাবিশ্ব একটি অনিশ্চয়তার (Period of Uncertainty) মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ এই পরিবেশে ভারত ও ফ্রান্স যৌথভাবে কাজ করে বিশ্বে স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার প্রচেষ্টায় রয়েছে ৷" তিনি জানান, ফ্রান্স ভারতের অতি পুরনো এক সঙ্গী ৷ আস্থা ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে দুই দেশের সম্পর্কগুলি এক বিশেষ অংশীদারিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে ৷
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে উদ্ভাবনী বছর ( Year of Innovation ) শুরু হচ্ছে ৷ আমাদের কৌশলগত যে চুক্তি হয়েছে তা একপ্রকার দুই দেশের মানুষের মধ্যে সংযুক্তিকরণ ৷ কারণ কোনও উদ্ভাবন বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না ৷ দুই পক্ষের সহযোগিতার মধ্যেই সম্পন্ন হয় ৷"
দুই দেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "ভারত ও ফ্রান্স দুই দেশই অতি প্রাচীন এবং বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ ৷ আমাদের সংস্কৃতি এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তাকে আমরা গুরুত্ব দিই ৷ আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ৷"
It’s a delight to meet my friend, President Macron in Mumbai! He told me he really likes the city and also enjoyed his run earlier in the day! @EmmanuelMacron pic.twitter.com/edPKuLdn0f— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যে দুই দেশের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে জুয়েল মিউজিয়াম প্রজেক্ট, লোথেলে ন্যাশনাল মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি ফ্রান্সে স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টারও ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ অতি শীঘ্রই তা চালু করা হবে ৷ তবে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক এবং 20টি বিষয়ে চুক্তি হলেও সেগুলি নিয়ে কোনও বিস্তারিত তথ্যপ্রকাশ করা হয়নি ৷
তবে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসারকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর কথায়, রাফালে জেট থেকে সাবমেরিন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা সম্প্রসারণ করছি। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, ফ্রান্সের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অংশীদারদের মধ্যে ভারত অন্যতম।
After the talks and press statements at Lok Bhavan in Mumbai, President Macron and I are on the way to the other programmes, which include the India-France Innovation Forum.@EmmanuelMacron pic.twitter.com/v2PKPEgP1o— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
তিন দিনের সফরে ভারতে সস্ত্রীক এসেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ৷ প্রথমে তিনি দিল্লির AI সামিটে যোগ দেন ৷ তারপর দিল্লি থেকে সোমবার মাঝরাতে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পৌঁছন ৷ মঙ্গলবার মুম্বইয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক ও যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন ৷ প্রধানমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ যেখানে দেখা যায় মোদি এবং ম্যাক্রোঁ একই গাড়ির ভিতরে রয়েছেন ৷