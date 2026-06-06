নজরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

নজরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী
শনিবার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিল (EAC)-র সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের আবহে দেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
Published : June 6, 2026 at 7:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জুন: বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের আবহে দেশের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে এই বৈঠকের ছবি পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছি ৷ ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ৷ পাশাপাশি, সংস্কারের কাজকর্মগুলি আরও গতিশীল করা এবং ‘জীবনযাত্রার সহজ করা’ (Ease of Living) ও ‘ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজ করা’ (Ease of Doing Business) নিশ্চিত করার বিষয়েও মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি ৷"
সরকারি সূত্রের খবর, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের আবহে বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনীতি টালমাটাল ৷ কিন্তু এর মধ্যেও দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়- এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে পিএম-ইকোনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল-এর ৷ মানুষের জীবন যাত্রা এবং দেশে বাণিজ্য আর সহজ করে তুলতে যেসব সংস্কার করা হয়েছে, সেগুলিও পর্যালোচনা করা হয়েছে এই বৈঠকে ৷
সূত্রের খবর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা ভারতে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের প্রভাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্লেষণ করেছেন ৷ দেশের পাশাপাশি বিশ্বের অর্থনীতির উপর প্রভাবের কথাও উঠেছে আলোচনায় ৷ ভারত সরকারকে, বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে অর্থনীতি এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার একটি স্বশাসিত সংস্থা ইএসি ৷ এই সংস্থার সদস্যরা ছাড়াও
প্রধানমন্ত্রী দু'জন প্রধান সচিব পিকে মিশ্র এবং শক্তিকান্ত দাস এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ছাড়া তিনজন সবসময়ের সদস্য এবং 11 জন আংশিক সময়ের সদস্য রয়েছে ৷ ইএসি'র চেয়ারম্যান এস মহেন্দ্র দেব ৷ সবসময়ের সদস্য সঞ্জয় কুমার মিশ্র, সঞ্জীব সান্যাল এবং শমীকা রবি ৷
11 জন আংশিক সময়ের সদস্য- রাকেশ মোহন, সাজ্জিদ জেড চিনয়, নীলকণ্ঠ মিশ্র, নীলেশ শাহ, টিটি রাম মোহন, সৌম্য কান্তি ঘোষ, কেভি রাজু, চেতন ঘাটে, পামি দুয়া, পুলক ঘোষ এবং গৌরব বল্লভ ৷ প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইএসি নিজে থেকে পদক্ষেপ করতে পারে অথবা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মেনে কোনও বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতে পারে ৷