'এটা 2014 নয়', হাইড্রোজেন ট্রেন উদ্বোধনে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

'এটা 2014 নয়', হাইড্রোজেন ট্রেন উদ্বোধনে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী
দেশের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন আগামী দিনে দেশে হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চলার সম্ভাবনা প্রভূত ৷ কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না ৷
By PTI
Published : July 17, 2026 at 5:46 PM IST
জিন্দ (হরিয়ানা), 17 জুলাই: আগামী দিনে পেট্রল-ডিজেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প হিসাবে হাইড্রোজেনকে বেছে নেবে ভারত ৷ হরিয়ানার জিন্দে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কথাও উল্লেখ করেন ৷ এই আবহে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে অন্য উপায়ের সন্ধান করছে ভারত, ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর ৷
এদিন হরিয়ানার জিন্দ থেকে সোনিপত পর্যন্ত প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন তিনি ৷ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, আগামী দিনে সারা ভারতে হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চলার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই বিষয়ে নানবিধ গবেষণা করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভবিষ্যতে যখনই হাইড্রোজেনর ট্রেনের প্রসঙ্গ উঠবে, তখনই জিন্দ, সোনিপথ, হরিনায়ার নাম উঠবে ৷" তাঁর বক্তব্যে ঘুরেফিরে এসেছে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কথা এবং বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার কোন দূরদর্শিতার সঙ্গে এই পরিস্থিতি সামলাচ্ছে, সেই প্রসঙ্গও ৷
হরিয়ানার জিন্দে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "গত কয়েক মাস ধরে হরমুজ প্রণালীতে পুরো এলাকায় ইরান ও উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে ৷ ভারতে পেট্রল-ডিজেল, এলপিজি গ্যাস, আমাদের কৃষকদের জন্য সার ওই সামুদ্রিক রাস্তা দিয়েই আসে ৷ গত তিন-চার মাসে ওই রাস্তা যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়েছে ৷ সঙ্কটে পরিপূর্ণ ৷"
এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস আমলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "2014 সালের আগে যদি এমন অবস্থা হতো, তাহলে আজ দেশের রেলওয়ের সমস্ত কাজ থমকে যেত ৷ কারণ, 2014 সালের আগে আমাদের দেশের অধিকাংশ ট্রেন শুধু ডিজেলেই চলত ৷ এবার যদি ডিজেল আসাই বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে কীভাবে ট্রেন চলত ? দেশে বড় সঙ্কট তৈরি হতো ৷ কিন্তু এটা 2014 নয়, এটা মোদি ৷ যে, অনেক আগে ভাবে আর সমস্যার সমাধানও বাস্তবায়িত করে ফেলে ৷"
এই আবহে সারা দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকরণ নিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছিল 1925 সালে ৷ প্রায় 100 বছর আগে ৷ তখন থেকে 2014 সাল পর্যন্ত প্রায় 90 বছরে পুরো দেশের রেল নেটওয়ার্কের 30 শতাংশ, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও কম অংশের রেল নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছিল ৷ তখন 70 শতাংশ ট্রেন ডিজেলে চালিত হতো ৷ 90 বছরে যে গতিতে 30 শতাংশ কাজ হয়েছে, সেই গতিতে দেশের পুরো রেল নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকরণ হতে 300 সাল লেগে যেত অর্থাৎ আরও 200 বছর লাগত ৷ ভারতীয় রেলের বৈদ্যুতিকরণই হয়তো সম্ভব হয়ে উঠত না ৷ ডিজেল দিয়েই রেল চলত ৷"
তাঁর দাবি, "গত 12 বছরে 99 শতাংশ রেল নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে ৷ হরিয়ানায় রেল নেটওয়ার্কের 100 শতাংশ বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই যুদ্ধ চললেও, তেলের সঙ্কট তৈরি হলেও ভারতের রেল আটকে থাকেনি ৷"
হাইড্রোজেন ট্রেনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি দাবি করেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে এবার পেট্রল বা ডিজেল নয়, হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চলবে ৷ শুধু তাই নয়, ভারতের এই প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনটি বিশ্বের মধ্যে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে লম্বা ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "উনিশ শতকের রেল চলত স্টিম ইঞ্জিনে ৷ বিংশ শতকে ডিজেল-পেট্রল দিয়ে চালানো হতো ৷ আর একবিংশ শতাব্দীতে ট্রেন হাইড্রোজেন দিয়ে চলবে ৷ ভারতীয় রেলওয়ে একটা বড় পদক্ষেপ করেছে ৷ আজ জিন্দ থেকে সোনিপত পর্যন্ত হাইড্রোজেন ট্রেনের যাত্রার সূচনা হয়েছে ৷ এখন এই সফর 90 কিমির ৷ কিন্তু ভবিষ্যতে এর বিস্তারের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আমরা এনিয়ে গবষণা চালিয়ে যাব ৷"
তিনি জানান, বিশ্বে মাত্র সাত-আট বছর আগে হাইড্রোজেন ট্রেনের প্রচলন হয়েছে ৷ বিশ্বে তিনটি-চারটি দেশের হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর সামর্থ্য রয়েছে ৷ আর যে দেশগুলিতে হাইড্রোজেন ট্রেন চলছে, সেখানে এখন শুরুর পর্যায়ে রয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জিন্দ থেকে সোনিপত পর্যন্ত চলা এই হাইড্রোজেন ট্রেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ৷ এই ট্রেন 3200 হর্স পাওয়ার বিশিষ্ট ৷ ভারতের হাইড্রোজেন ট্রেন সবচেয়ে লম্বা ৷ বিশ্বে যে হাইড্রোজেন ট্রেনগুলি চলছে, সেগুলি তিন কি চারটি কোচ বিশিষ্ট ৷ ভারত প্রথম বার 10 কোচের হাইড্রোজেন ট্রেন চালিয়ে নিজের পতাকা গেঁথে দিয়েছে ৷"
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারতের হাইড্রোজেন ট্রেন 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র সফল উদাহরণ ৷ এই ট্রেনের ডিজাইন দেশের ইঞ্জিনিয়ররাই করেছেন ৷ ভারতের কোম্পানিই তৈরি করেছে ৷ বিশ্বের বাকি ট্রেনগুলির তুলনায় একেবারেই আলাদা ৷ এর সিস্টেম ভিন্ন রকমের ৷ পুরো পরিকাঠামো আলাদা ৷ তাই এর জন্য জিন্দে পৃথকভাবে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ আগামী দিনে জিন্দে হাইড্রোজেন ট্রেনের সঙ্গে জড়িত আরও সব পরিকাঠামো তৈরি হবে ৷ হাইড্রোজেন ট্রেনের নেটওয়ার্কের প্রয়োজনগুলি মেটাবে এমন নতুন নতুন কারখানার নির্মাণ হবে ৷ অর্থাৎ হরিয়ানার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে ৷
ভারতের এই হাইড্রোজেন ট্রেনের বৈশিষ্ট্য: 10টি কোচ বিশিষ্ট এই প্যাসেঞ্জার ট্রেন বিশ্বে সবচেয়ে লম্বা ৷ 3 হাজার 200 হর্স পাওয়ার সিস্টেম রয়েছে এই ট্রেনে ৷ তাই এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ট্রেন ৷ 2 হাজার 600 জন যাত্রী এই ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবে ৷