রাম-সীতার বিবাহ পঞ্চমীর মুহূর্তে অযোধ্যায় বিশেষ ধ্বজা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর

রাম-সীতার বিবাহ পঞ্চমীর মুহূর্তে অযোধ্যায় বিশেষ ধ্বজা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর
শুভ মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির অভিজিৎ মুহূর্তে বিশেষ এই ধ্বজা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সঙ্গে ছিলেন মোহন ভাগবত ৷
Published : November 25, 2025 at 12:21 PM IST
অযোধ্যা, 25 নভেম্বর: 191 ফুট উচ্চতায় রামমন্দিরের প্রধান শিখরে গেরুয়া রঙের বিশেষ ধ্বজা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এদিন উত্তরপ্রদেশে রোড-শো করে রাম জন্মভূমিতে পৌঁছে যান মোদি ৷ এদিন অযোধ্যার বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷
মন্দিরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রতীক হিসাবে এদিন বেলা 11টা 50 মিনিটের মধ্যে বিশেষ এই ধ্বজা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত এবং অন্যান্যরা ৷ রাম মন্দিরের পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে আদিত্যনাথ বলেন, "সকল ভারতীয়ের জন্য আত্মগর্ব ও জাতীয় গর্বের একটি উপলক্ষ ।"
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi and RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat ceremonially hoist the saffron flag on the Shikhar of the sacred Shri Ram Janmbhoomi Temple, symbolising the completion of the temple’s construction.— ANI (@ANI) November 25, 2025
The right-angled triangular flag, measuring 10 feet… pic.twitter.com/Ip8mATz2DC
রামমন্দিরের শিখরে উড়বে বিশেষ পতাকা
প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, ত্রিভূজাকার বিশেষ এই পতাকাটির উচ্চতা 10 ফুট এবং দৈর্ঘ্য 20 ফুট ৷ পতাকাটি গুজরাতের আমেদাবাদের প্যারাসুট বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ওজন 2 থেকে 3 কেজির মধ্যে ৷ মন্দিরের 161 ফুট উঁচু চূড়া এবং 84 ফুট উঁচু খুঁটির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে গেরুয়া রঙের পতাকাটিকে বানানো হয়েছে ৷
পতাকাটিতে স্বর্ণাভ সূর্যমুখী প্রতীক, ‘ওঁ’ অক্ষর এবং পবিত্র কাঞ্চন গাছের ছবি আঁকা রয়েছে । যা ভগবান শ্রীরামের সম্মান, সাহস, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার বার্তা বহন করে ৷ ঐতিহ্যবাহী উত্তর ভারতীয় নগর স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মন্দিরের শিখরে পতাকাটি উত্তোলন করা হবে ৷ সেই সঙ্গে, স্থাপত্যে বৈচিত্র্য়ের প্রতীক হিসাবে দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মন্দিরের চারপাশে তৈরি 800 মিটার দীর্ঘ পাঁচিল দেওয়া হয়েছে ৷
ঐতিহ্যের প্রতীক রামমন্দির
মূল মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে পাথরের উপর খোদাই করে বাল্মীকি রচিত রামায়ণের উপর ভিত্তি করে ভগবান শ্রী রামের জীবনের 87টি অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, বেষ্টনীর দেওয়ালে ভারতীয় সংস্কৃতির 79টি পর্ব ব্রোঞ্জের ঢালাইয়ের উপর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ ভগবান শ্রী রামের জীবন এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে দর্শনার্থীদের অর্থবাহী এবং শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য বিশেষ এই শিল্প তুলে ধরা হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে ৷
অনুষ্ঠানের শুভ সময়
বিশেষ এই ধ্বজা উত্তোলনের অনুষ্ঠান হচ্ছে শুভ মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির অভিজিৎ মুহূর্তে । বিশেষ এই মুহূর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শ্রী রামচন্দ্র ও মা সীতা ৷ এই জন্য সোমবার থেকেই অযোধ্যায় ভিড় জমিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রচুক সংখ্যক ভক্ত এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা । বিশেষ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সোমবার মন্দির ও তার আশপাশের এলাকা আলো এবং ফুল দিয়ে সাজানো হয় ।