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মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা মোদি-শাহ-শুভেন্দুর, তাঁর দেখানো পথেই দেশ চলবে ; বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

1953 সালের 23 জুন শ্রীনগরের জেলে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের ৷ সে কথা স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি বলিদান দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি ৷

shyama prasad mukherjee
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 10:42 AM IST

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নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 23 জুন: মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

1953 সালের 23 জুন শ্রীনগরের জেলে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের ৷ সে কথা স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি 'বলিদান দিবস' হিসেবে পালন করে বিজেপি ৷

মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "মৃত্যুবার্ষিকীতে বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনেতাবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানাই ৷ " এরপর দেশের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "তাঁর বিবেচনা বোধ, দেশের প্রতি কর্তব্যে অবিচলিত থাকার মনোভাব এবং সবার আগে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে ৷ তাঁর আত্মবলিদান আমাদের সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছে ৷ তাঁর দেখানো পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে উন্নত ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা বাস্তবায়িত করা আমাদের দায়িত্ব ৷"

শ্রদ্ধা জানিয়ে করা সোশাল মিডিয়া পোস্টে শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ প্রথমেই ব্যাখ্যা করেন ভারতীয় জনসঘঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার দেশের প্রতি কতর্ব্যে অবিচল থাকার মানসিকতার কথা ৷ ভারতকে ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন শাহ ৷ সংবিধানের 370 ধারা বিলোপের দাবি জানিয়েছিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ৷ আজীবন তিনি একই দেশে দুটি সংবিধান এবং দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করেছেন বরাবর ৷ 2019 সালে দ্বিতীয়বার বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসে এই 370 ধারা প্রত্যাহার অবলুপ্ত করে মোদি সরকার ৷

পোস্টের পরবর্তী অংশে বাংলায় বিজেপির নির্বাচনী জয়ের অংশটিও সুকৌশলে উল্লেখ করেন মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ৷ তিনি লেখেন, "আজ তাঁর জন্মভূমি সবার আগে দেশ-এই ভাবনাকে মাথায় রেখে দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে তৎপর ৷ কাশ্মীর থেকে শুরু করে বাংলাকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ৷ আমরাও দেশকে সুরক্ষিত করতে তাঁর দেখানো পথেই চলব ৷"

শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী লেখেন, "ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী প্রণম্য রাষ্ট্রবাদী নেতা, জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'র বলিদান দিবসে আমার শতকোটি প্রণাম।"

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শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা মোদির
SHYAMA PRASAD MUKHERJEE

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