মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা মোদি-শাহ-শুভেন্দুর, তাঁর দেখানো পথেই দেশ চলবে ; বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
1953 সালের 23 জুন শ্রীনগরের জেলে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের ৷ সে কথা স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি বলিদান দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি ৷
Published : June 23, 2026 at 10:42 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 23 জুন: মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
1953 সালের 23 জুন শ্রীনগরের জেলে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের ৷ সে কথা স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি 'বলিদান দিবস' হিসেবে পালন করে বিজেপি ৷
On his Balidan Diwas, I pay homage to Dr. Syama Prasad Mookerjee, a distinguished patriot, scholar and statesman who dedicated his life to India’s development. His unwavering conviction, courage in public life and commitment to national interest continue to inspire generations.…— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2026
মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "মৃত্যুবার্ষিকীতে বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনেতাবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানাই ৷ " এরপর দেশের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "তাঁর বিবেচনা বোধ, দেশের প্রতি কর্তব্যে অবিচলিত থাকার মনোভাব এবং সবার আগে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে ৷ তাঁর আত্মবলিদান আমাদের সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছে ৷ তাঁর দেখানো পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে উন্নত ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা বাস্তবায়িত করা আমাদের দায়িত্ব ৷"
देश की एकता और अखंडता के प्रखर उपासक, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।— Amit Shah (@AmitShah) June 23, 2026
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत डॉ. मुखर्जी ने जहाँ कश्मीर में 'दो विधान, दो प्रधान और दो निशान' का मुखर विरोध किया, वहीं बंगाल भारत का ही हिस्सा रहे,… pic.twitter.com/sEeG7OdcjY
শ্রদ্ধা জানিয়ে করা সোশাল মিডিয়া পোস্টে শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ প্রথমেই ব্যাখ্যা করেন ভারতীয় জনসঘঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার দেশের প্রতি কতর্ব্যে অবিচল থাকার মানসিকতার কথা ৷ ভারতকে ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন শাহ ৷ সংবিধানের 370 ধারা বিলোপের দাবি জানিয়েছিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ৷ আজীবন তিনি একই দেশে দুটি সংবিধান এবং দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করেছেন বরাবর ৷ 2019 সালে দ্বিতীয়বার বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসে এই 370 ধারা প্রত্যাহার অবলুপ্ত করে মোদি সরকার ৷
পোস্টের পরবর্তী অংশে বাংলায় বিজেপির নির্বাচনী জয়ের অংশটিও সুকৌশলে উল্লেখ করেন মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ৷ তিনি লেখেন, "আজ তাঁর জন্মভূমি সবার আগে দেশ-এই ভাবনাকে মাথায় রেখে দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে তৎপর ৷ কাশ্মীর থেকে শুরু করে বাংলাকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ৷ আমরাও দেশকে সুরক্ষিত করতে তাঁর দেখানো পথেই চলব ৷"
ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী প্রণম্য রাষ্ট্রবাদী নেতা, জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'র বলিদান দিবসে আমার শতকোটি প্রণাম। pic.twitter.com/nhKOBYAJs0— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) June 23, 2026
শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী লেখেন, "ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী প্রণম্য রাষ্ট্রবাদী নেতা, জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'র বলিদান দিবসে আমার শতকোটি প্রণাম।"