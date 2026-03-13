ETV Bharat / bharat

LPG নিয়ে আতঙ্ক ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা, কালোবাজারি-মজুত রুখতে রাজ্যগুলিকে নজরদারির নির্দেশ মোদির

এলপিজি নিয়ে দেশজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ ৷ সমস্যা না-থাকলেও কিছুজন আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন এমনই অভিযোগ করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লির NXT সামিটে ভাষণ দিচ্ছেন, ভিডিয়ো থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 13, 2026 at 10:34 AM IST

নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কোপে এদেশে LPG সঙ্কট চরমে উঠেছে । রান্নার গ্যাস (এলপিজি) নিয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ পরিস্থিতির মাঝে এবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । হুঁশিয়ারি দিয়ে জানালেন, দেশে এলপিজি পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে কিছু মানুষ ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যারা এই কাজ করছে তারা যে শুধু জনগণের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ্যে আনছে এমনটা নয়, দেশেরও ক্ষতি করছে ৷"

তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মোদি জানিয়েছেন, রাজনৈতিক জবাব দেওয়ার সময় এখন নয় ৷ পাশাপাশি কালোবাজারি রুখতে রাজ্যগুলিকে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । বৃহস্পতিবার দিল্লিতে NXT সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের এলপিজি পরিস্থিতিকে ঘিরে গুরুতর অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জানান, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব সমস্ত দেশের উপরেই পড়েছে । তার মোকাবিলায় সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে । ভারত সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তার জ্বালানি নিরাপত্তা রক্ষায় যে কোনও উপায় খুঁজে বের করছে ।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "গত কয়েকদিনে, একাধিক দেশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে । সরবারহে যে বাধা এসেছে, সেখান থেকে আমরা কীভাবে সমাধান পাব, এনিয়েও আমরা অবিরত চেষ্টা করে চলেছি । বর্তমানে এলপিজি নিয়ে চারিদিকে অনেক আলোচনা চলছে ৷ রান্নার গ্যাস নিয়ে কিছু মানুষ অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন । নিজেদের অ্যাজেন্ডা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে ৷ এমন সময়ে কালোবাজারি এবং মজুতদারদের থামাতে হবে ৷"

এরপরই প্রধানমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "আমি কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না । শুধু বলব, তাঁরা জনগণের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ করে ফেলছেন এবং সার্বিক ভাবে দেশের ক্ষতি করছেন । তাই প্রত্যেক রাজ্যকে এনিয়ে সরকারিভাবে নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ করছি ৷" এরপরই কালোবাজারিদের এক হাত নেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি জানান, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু পণ্য কালোবাজারে বিক্রি করছেন । তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে । কেউ রেহাই পাবেন না ।"

প্রধানমন্ত্রী কথায়, "পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে এক কঠিন সঙ্কটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । আমরা যে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি, সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ সরকার দেশের কৃষক এবং নাগরিকদের বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের যে বোঝা তা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে । মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তপ্ত পরিস্থির জন্য বর্তমান যে সঙ্কট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলা করতে সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ যেমন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম, দেশের যুবসমাজ, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে ৷"

সম্মেলনের ভাষণে মোদি আরও বলেন, "সকলেই ভালো করে জানেন যে বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি হঠাৎ করে পরিবর্তিত হতে পারে ৷ যেমনটা সম্প্রতি বছরগুলিতে মানুষ দেখেছেন ৷ কোভিড-19 মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি-সহ বেশকিছু গুরুতর ঘটনা ৷ আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ বিশ্বকে এক গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে । এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে, আমাদের ধৈর্য্যশীল এবং শান্তির সঙ্গে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে ৷ বিশ্ব এখন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে । তবে ভারত তার নিজের ছন্দ ধরে রেখেছে ।"

সবশেষে তাঁর সংযোজন, "অনেক বিশ্বনেতা এবং বিশেষজ্ঞরা ভারতের দিকে আশার আলো দেখেন, যা দেশের দায়িত্বও বাড়িয়ে তোলে । পুরো বিশ্ব আজ জানে যে ভবিষ্যতের অংশ হতে হলে আপনাকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে ৷ আমাদের একটাই লক্ষ্য, একটাই উদ্দেশ্য, উন্নত ভারতবর্ষ । দেশ শুধু এগোচ্ছে না, দেশ পরবর্তী ধাপে পা-রাখতে চলেছে ।"

