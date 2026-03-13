LPG নিয়ে আতঙ্ক ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা, কালোবাজারি-মজুত রুখতে রাজ্যগুলিকে নজরদারির নির্দেশ মোদির

LPG নিয়ে আতঙ্ক ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা, কালোবাজারি-মজুত রুখতে রাজ্যগুলিকে নজরদারির নির্দেশ মোদির
এলপিজি নিয়ে দেশজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ ৷ সমস্যা না-থাকলেও কিছুজন আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন এমনই অভিযোগ করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।
Published : March 13, 2026 at 10:34 AM IST
নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কোপে এদেশে LPG সঙ্কট চরমে উঠেছে । রান্নার গ্যাস (এলপিজি) নিয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ পরিস্থিতির মাঝে এবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । হুঁশিয়ারি দিয়ে জানালেন, দেশে এলপিজি পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে কিছু মানুষ ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যারা এই কাজ করছে তারা যে শুধু জনগণের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ্যে আনছে এমনটা নয়, দেশেরও ক্ষতি করছে ৷"
তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মোদি জানিয়েছেন, রাজনৈতিক জবাব দেওয়ার সময় এখন নয় ৷ পাশাপাশি কালোবাজারি রুখতে রাজ্যগুলিকে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । বৃহস্পতিবার দিল্লিতে NXT সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের এলপিজি পরিস্থিতিকে ঘিরে গুরুতর অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জানান, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব সমস্ত দেশের উপরেই পড়েছে । তার মোকাবিলায় সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে । ভারত সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তার জ্বালানি নিরাপত্তা রক্ষায় যে কোনও উপায় খুঁজে বের করছে ।
প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "গত কয়েকদিনে, একাধিক দেশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে । সরবারহে যে বাধা এসেছে, সেখান থেকে আমরা কীভাবে সমাধান পাব, এনিয়েও আমরা অবিরত চেষ্টা করে চলেছি । বর্তমানে এলপিজি নিয়ে চারিদিকে অনেক আলোচনা চলছে ৷ রান্নার গ্যাস নিয়ে কিছু মানুষ অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন । নিজেদের অ্যাজেন্ডা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে ৷ এমন সময়ে কালোবাজারি এবং মজুতদারদের থামাতে হবে ৷"
এরপরই প্রধানমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "আমি কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না । শুধু বলব, তাঁরা জনগণের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ করে ফেলছেন এবং সার্বিক ভাবে দেশের ক্ষতি করছেন । তাই প্রত্যেক রাজ্যকে এনিয়ে সরকারিভাবে নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ করছি ৷" এরপরই কালোবাজারিদের এক হাত নেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি জানান, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু পণ্য কালোবাজারে বিক্রি করছেন । তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে । কেউ রেহাই পাবেন না ।"
প্রধানমন্ত্রী কথায়, "পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে এক কঠিন সঙ্কটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । আমরা যে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি, সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ সরকার দেশের কৃষক এবং নাগরিকদের বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের যে বোঝা তা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে । মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তপ্ত পরিস্থির জন্য বর্তমান যে সঙ্কট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলা করতে সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ যেমন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম, দেশের যুবসমাজ, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে ৷"
সম্মেলনের ভাষণে মোদি আরও বলেন, "সকলেই ভালো করে জানেন যে বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি হঠাৎ করে পরিবর্তিত হতে পারে ৷ যেমনটা সম্প্রতি বছরগুলিতে মানুষ দেখেছেন ৷ কোভিড-19 মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি-সহ বেশকিছু গুরুতর ঘটনা ৷ আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ বিশ্বকে এক গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে । এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে, আমাদের ধৈর্য্যশীল এবং শান্তির সঙ্গে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে ৷ বিশ্ব এখন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে । তবে ভারত তার নিজের ছন্দ ধরে রেখেছে ।"
সবশেষে তাঁর সংযোজন, "অনেক বিশ্বনেতা এবং বিশেষজ্ঞরা ভারতের দিকে আশার আলো দেখেন, যা দেশের দায়িত্বও বাড়িয়ে তোলে । পুরো বিশ্ব আজ জানে যে ভবিষ্যতের অংশ হতে হলে আপনাকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে ৷ আমাদের একটাই লক্ষ্য, একটাই উদ্দেশ্য, উন্নত ভারতবর্ষ । দেশ শুধু এগোচ্ছে না, দেশ পরবর্তী ধাপে পা-রাখতে চলেছে ।"