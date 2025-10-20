স্বদেশি জিনিসের প্রতি গর্ব করুন, দীপাবলির শুভেচ্ছায় বললেন মোদি

স্বদেশি জিনিসের প্রতি গর্ব করুন, দীপাবলির শুভেচ্ছায় বললেন মোদি
দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, স্থানীয় পণ্যকে সমর্থন এবং স্বনির্ভরতার মনোভাবের মাধ্যমে আলোর উৎসব উদযাপন করার কথা শোনা গেল তাঁর মুখে ।
Published : October 20, 2025 at 9:09 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: স্বদেশি জিনিস নিয়ে গর্ব করুন ৷ দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দেশের তৈরি পণ্য়কে সমর্থনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সঙ্গে, স্বনির্ভরতার মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোর উৎসব উদযাপনের জন্য আহ্বান জানান তিনি ।
প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সোমবার দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ৷ সকলকে নিরাপদে, দায়িত্বশীলভাবে এবং পরিবেশবান্ধবভাবে দীপাবলি উদযাপনের জন্য শুভেচ্ছা এবং আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ।
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians, both in India and across the world. pic.twitter.com/SbcMcNjx8R— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2025
এক্সপোস্টে তিনি লেখেন, "আমি ভারত এবং বিশ্বজুড়ে সকল ভারতীয়কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাই... এই দীপাবলি সকলের জন্য সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক ।"
এদিন দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ লেখেন, "দীপাবলিতে সকলকে শুভেচ্ছা । আলোর এই উৎসব আমাদের জীবনকে সম্প্রীতি, সুখ এবং সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলুক ৷ আমাদের চারপাশে ইতিবাচক চেতনা বজায় থাকুক ।"
Let’s mark this festive season by celebrating the hardwork, creativity and innovation of 140 crore Indians.— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2025
Let’s buy Indian products and say- Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai!
Do also share what you bought on social media. This way you will inspire others to also do the same. https://t.co/OyzVwFF8j6
স্বদেশী পণ্যের উপর জোর মোদির
প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় পণ্যকে সমর্থন করে এবং স্বনির্ভরতার মনোভাব প্রদর্শন করে উৎসবের মরশুম উদযাপন করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান । ভারতের 140 কোটি নাগরিকের কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়ে এই দীপাবলিতে তিনি সকলকে দেশীয় পণ্য কিনতে উৎসাহিত করেন ।
উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সৃজনশীলতা এবং স্বনির্ভরতার সমর্থনে দেশীয় পণ্য়ের উপর বরাবরই জোর দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রতিরক্ষা, কৃষি, প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বনির্ভরতার কথা বলেন তিনি ৷ এদিন আলোর উৎসব উদযাপনে দেশবাসীকে সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে একটি ভিডিয়োও পোস্ট করেন তিনি ৷ সেখানে দেশের কারিগরদের সহযোগিতার জন্য সকলকে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
অযোধ্যার জোড়া বিশ্বরেকর্ড
এদিকে, দীপাবলির আগে দীপোৎসব উদযাপনে এই বছর জোড়া বিশ্ব রেকর্ড গড়ল উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা ৷ দীপাবলি মানে আলোর উৎসব ৷ সেই উৎসবকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সরযূ নদীর তীরে একসঙ্গে জ্বলে উঠল 26 লক্ষ প্রদীপ ৷ সেই সঙ্গে, আরতি করলেন একসঙ্গে 2 হাজারেরও বেশি মানুষ ৷ দীপাবলির আগে চোখ ধাঁধানো ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা ৷ ইতিহাস গড়ল রামের জন্মভূমি অযোধ্যা ৷
তবে দীপোৎসব পালনে এর আগেও রেকর্ড গড়ছে উত্তরপ্রদেশ ৷ গত বছরও সরযূ নদীর তীরে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল অযোধ্যা ৷ এবার নিজেরাই সেই রেকর্ড ভেঙে দিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একসঙ্গে 26 লক্ষ 17 হাজার 215টি প্রদীপ জ্বালাল অযোধ্যাবাসী ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য এদিন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও আরও প্রতিষ্ঠান থেকে মোট 30 হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন ৷