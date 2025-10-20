ETV Bharat / bharat

স্বদেশি জিনিসের প্রতি গর্ব করুন, দীপাবলির শুভেচ্ছায় বললেন মোদি

দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, স্থানীয় পণ্যকে সমর্থন এবং স্বনির্ভরতার মনোভাবের মাধ্যমে আলোর উৎসব উদযাপন করার কথা শোনা গেল তাঁর মুখে ।

PM Narendra Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি, এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: স্বদেশি জিনিস নিয়ে গর্ব করুন ৷ দীপাবলিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দেশের তৈরি পণ্য়কে সমর্থনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সঙ্গে, স্বনির্ভরতার মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোর উৎসব উদযাপনের জন্য আহ্বান জানান তিনি ।

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সোমবার দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ৷ সকলকে নিরাপদে, দায়িত্বশীলভাবে এবং পরিবেশবান্ধবভাবে দীপাবলি উদযাপনের জন্য শুভেচ্ছা এবং আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ।

এক্সপোস্টে তিনি লেখেন, "আমি ভারত এবং বিশ্বজুড়ে সকল ভারতীয়কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাই... এই দীপাবলি সকলের জন্য সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক ।"

এদিন দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ লেখেন, "দীপাবলিতে সকলকে শুভেচ্ছা । আলোর এই উৎসব আমাদের জীবনকে সম্প্রীতি, সুখ এবং সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলুক ৷ আমাদের চারপাশে ইতিবাচক চেতনা বজায় থাকুক ।"

স্বদেশী পণ্যের উপর জোর মোদির

প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় পণ্যকে সমর্থন করে এবং স্বনির্ভরতার মনোভাব প্রদর্শন করে উৎসবের মরশুম উদযাপন করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান । ভারতের 140 কোটি নাগরিকের কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়ে এই দীপাবলিতে তিনি সকলকে দেশীয় পণ্য কিনতে উৎসাহিত করেন ।

উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সৃজনশীলতা এবং স্বনির্ভরতার সমর্থনে দেশীয় পণ্য়ের উপর বরাবরই জোর দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রতিরক্ষা, কৃষি, প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বনির্ভরতার কথা বলেন তিনি ৷ এদিন আলোর উৎসব উদযাপনে দেশবাসীকে সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে একটি ভিডিয়োও পোস্ট করেন তিনি ৷ সেখানে দেশের কারিগরদের সহযোগিতার জন্য সকলকে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ৷

অযোধ্যার জোড়া বিশ্বরেকর্ড

এদিকে, দীপাবলির আগে দীপোৎসব উদযাপনে এই বছর জোড়া বিশ্ব রেকর্ড গড়ল উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা ৷ দীপাবলি মানে আলোর উৎসব ৷ সেই উৎসবকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সরযূ নদীর তীরে একসঙ্গে জ্বলে উঠল 26 লক্ষ প্রদীপ ৷ সেই সঙ্গে, আরতি করলেন একসঙ্গে 2 হাজারেরও বেশি মানুষ ৷ দীপাবলির আগে চোখ ধাঁধানো ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা ৷ ইতিহাস গড়ল রামের জন্মভূমি অযোধ্যা ৷

তবে দীপোৎসব পালনে এর আগেও রেকর্ড গড়ছে উত্তরপ্রদেশ ৷ গত বছরও সরযূ নদীর তীরে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল অযোধ্যা ৷ এবার নিজেরাই সেই রেকর্ড ভেঙে দিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একসঙ্গে 26 লক্ষ 17 হাজার 215টি প্রদীপ জ্বালাল অযোধ্যাবাসী ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য এদিন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও আরও প্রতিষ্ঠান থেকে মোট 30 হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন ৷

পড়ুন: বারাসতে কালীপুজোর মণ্ডপ দেখে মুগ্ধ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার

TAGGED:

PM INVOKES PRIDE IN LOCAL PRODUCTS
DIWALI GREETINGS FROM MODI
DIWALI 2025
দীপাবলিতে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা
PM MODI ON DIWALI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.