রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী মোদি, দিলেন 61 হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র

রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী মোদি, দিলেন 61 হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র
প্রধানমন্ত্রী জানান, সারা বিশ্বে ভারতেই সবচেয়ে বেশি তরুণ রয়েছে ৷ তাঁর সরকার দেশের ভিতরে এবং বিদেশেও তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির চেষ্টা করছে।
Published : January 24, 2026 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জানুয়ারি: দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করছে ভারত। শনিবার রোজগার মেলায় এমনই দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একই সঙ্গে এই মেলা থেকে এদিন 61 হাজারেরও বেশি সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র প্রার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি 18 তম রোজগার মেলায় এদিন ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন ৷ সেখানেই তিনি বলেন, "ভারত বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সহ একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করছে। এই বাণিজ্য চুক্তিগুলি দেশের তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসছে।"
এই রোজগার মেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন সরকারি চাকরির জন্য 61 হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র চাকরি প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি ভার্চুয়ালি এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৷ এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং৷ পাশাপাশি, ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস), সিআরপিএফ ও সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।
প্রধানমন্ত্রী মোদির মতে, সারা বিশ্বে ভারতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তরুণ রয়েছে ৷ এর সঙ্গেই তিনি জানান, তাঁর সরকার দেশের ভিতরে তো বটেই, বিদেশেও তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে রোজগার মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এতে আরও বলা হয়েছে, শুরু থেকে দেশজুড়ে আয়োজিত রোজগার মেলার মাধ্যমে 11 লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে।
18 তম রোজগার মেলাটি দেশের 45টি জায়গায় আয়োজিত হয়েছিল ৷ ভারতের সব প্রান্ত থেকে নির্বাচিত নতুন নিযুক্ত প্রার্থীরা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগে যোগদান করেছেন। নিয়োগপত্র পাওয়া প্রার্থীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, উচ্চশিক্ষা বিভাগ-সহ অন্যান্য বিভাগে কাজ করবেন বলে জানা গিয়েছে।